Huawei přináší 2. generaci sluchátek FreeClip

Huawei FreeClip 2 | Zdroj: Fonearena
Druhá generace bezdrátových sluchátek FreeClip od společnosti Huawei je právě teď představena v oficiální podobě. Novinka nahrazuje model z prosince roku 2023, takže ve srovnání samozřejmě přináší pokročilejší funkce nebo vylepšenou konstrukci. Čínský výrobce spustí prodej až během příštího měsíce, kdy už určitě budeme znát i prodejní cenu pro český trh.
Jdou s dobou
Každé sluchátko s certifikací IP57 je lehčí o 0,5 gramu, což uživatelé jednoznačně ocení při delším nošení. Kromě duálních 10,8mm měničů byly ještě uvnitř nasazeny tři mikrofony či 60mAh baterie. Přítomná funkce Bluetooth 6.0 podporuje audio kodeky AAC, SBC a L2HC. Na jedno nabití zvládnou až 9 hodin poslechu.
Nabíjecí pouzdro splňuje požadavky certifikace IP54 a obsahuje 537mAh baterii, která prodlužuje výdrž na celkových 38 hodin. Navíc samotné pouzdro lze dobít bezdrátově (3 W). Technologie rychlého nabíjení za 10 minut zajistí další 3 hodiny provozu. Výrobce dokonce dovnitř nasadil i vlastní čip na zpracování požadavků přes AI.
Z užitečných funkcí můžeme alespoň zmínit překlad v reálném čase a audio pokyny při navigování. Následně si zmínku zaslouží podpora prostorového poslechu, adaptivní úprava hlasitosti, detekce pádu do 50 metrů nebo upozornění na ztrátu sluchátka. K ovládání jsou také připraveny dotykové plošky.
Vše podtrhuje vícebodové připojení a vysoká kvalita hlasu během hovorů. Do obchodů zamíří tři barevné možnosti (bílá, černá, modrá). Volný prodej má odstartovat od pondělí 20. října za cenu v přepočtu 3 781 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Facebook Seznamka nově s AI asistencí: pomůže vám chatbot najít lásku?
Xiaomi odhaluje našlapané tablety Pad 8, Pad 8 Pro a Pad Mini
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře