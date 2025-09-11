Google představil levnější předplatné Google AI Plus

Zdroj: Google
AI služby nejsou levnou záležitostí pro společnosti, které za nimi stojí. Jakýkoliv dotaz spotřebovává dost energie, zejména tedy požadavky na generování videí, obrázků, hudby a také komplexní analýzy. Samozřejmě si společnosti chtějí nechat zaplatit za tyto možnosti, ale ceny jsou pro některé uživatele příliš vysoké. Google se to ale rozhodl řešit skrze novou verzi, která je levnější, ale také má určitá omezení.
Google AI Plus
Nové předplatné Google AI Plus má některé možnosti omezené, jako je například velikost úložiště. To je nastavené na 200 GB. Také jsou zde menší tokeny, konkrétně jsou nastaveny na 128 tisíc. Pro generování videa je zde 100 kreditů a přístup k pokročilým funkcím je omezený, případně nejsou hned k dispozici u této verze předplatného.
I tak se nabízí možnosti jako Veo 3 Fast. Na druhou stranu chybí prémiové funkce u Google Meet a pokročilé plánování schůzek v Kalendáři. Celkově ale vypadá nový plán jako výhodná alternativa pro ty, co nevyužijí kompletní potenciál a chtějí mít k dispozici lepší funkce bez větších omezení.
Co se týče samotné ceny, tak je to trochu komplikovanější. Google spustil novinku v Indonésii a v několika dalších oblastech. Cena je nastavena na 75 000 rupií. Pokud vezmeme v potaz, že v dané zemi Google AI Pro stojí 309 000 rupií, tak Google AI Plus je levnější zhruba o 75 %. Pakliže bychom to aplikovali na český trh, Google AI Plus by teoreticky mohlo stát cca 138 Kč. Zde je ale nutné připomenout, že Google, stejně jako jiné společnosti, designuje cenu pro každý trh zvlášť dle kupní síly.
Odhadujeme, že Google AI Plus může přijít do Česka. Bude dražší než Google One jen s 200 GB za 79,99 Kč, ale asi cena nepřekročí hranici 300 Kč měsíčně. Jestli se ale dočkáme, není vůbec jisté.
