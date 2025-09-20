Google chystá Androidify i pro hodinky

Google chystá Androidify i pro hodinky
2025-09-20T18:00:57+02:00
• 20. 9. 2025#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o obnovení Androidify. Ve své podstatě je to taková bezvýznamná aplikace pro tvorbu Android panáčků podle vlastní představy. Tentokrát je ale založena na využití Gemini, tedy umělé inteligence. Buď se vyfotíte a aplikace na základě vaší podoby vytvoří panáčka, nebo můžete použít textové zadání. Jak se ale ukazuje, nezůstane to jen u demonstrace možností AI.

Google vrací po 5 letech aplikaci Androidify, nyní postavenou na AI

Androidify pro hodinky

Ani jsme nečekali, že by Google měl nějaké vyšší plány s aplikací Androidify. Spíše jsme předpokládali, že po nějaké době dojde opět k ukončení, případně aplikace jednoduše bude existovat, dokud se nestane něco zásadního v systému Android. Jak se ale ukazuje, zdrojový kód obsahuje jedno podstatnější a možná i praktičtější využití.

Androidify totiž dostane možnost použít vygenerovaného panáčka jako základ pro ciferník, který si jde následně nastavit na hodinkách s Wear OS. Jak můžete vidět na obrázku níže, tak kromě stažení obrázku se nabídne možnost poslání do hodinek. Samozřejmě aplikace bude potřebovat nějaké vyšší oprávnění na hodinkách.

Androidify Wear OS integration screenshots 1000w 529hjpg 1000x529x

Zdroj: androidauthority

Současně to vypadá, že nabídne dvě komplikovanosti, tedy že bude moci dodatečně zobrazovat například počasí a datum, ale není zatím jasné, co vše bude možné nastavit, případně jestli se nenabídne více možností. Google zatím na této novince pracuje, takže si musíme počkat nějakou chvíli, než vše bude hotové.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat