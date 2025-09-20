Google chystá Androidify i pro hodinky

Zdroj: Google
Není to tak dávno, co jsme vás informovali o obnovení Androidify. Ve své podstatě je to taková bezvýznamná aplikace pro tvorbu Android panáčků podle vlastní představy. Tentokrát je ale založena na využití Gemini, tedy umělé inteligence. Buď se vyfotíte a aplikace na základě vaší podoby vytvoří panáčka, nebo můžete použít textové zadání. Jak se ale ukazuje, nezůstane to jen u demonstrace možností AI.
Androidify pro hodinky
Ani jsme nečekali, že by Google měl nějaké vyšší plány s aplikací Androidify. Spíše jsme předpokládali, že po nějaké době dojde opět k ukončení, případně aplikace jednoduše bude existovat, dokud se nestane něco zásadního v systému Android. Jak se ale ukazuje, zdrojový kód obsahuje jedno podstatnější a možná i praktičtější využití.
Androidify totiž dostane možnost použít vygenerovaného panáčka jako základ pro ciferník, který si jde následně nastavit na hodinkách s Wear OS. Jak můžete vidět na obrázku níže, tak kromě stažení obrázku se nabídne možnost poslání do hodinek. Samozřejmě aplikace bude potřebovat nějaké vyšší oprávnění na hodinkách.
Současně to vypadá, že nabídne dvě komplikovanosti, tedy že bude moci dodatečně zobrazovat například počasí a datum, ale není zatím jasné, co vše bude možné nastavit, případně jestli se nenabídne více možností. Google zatím na této novince pracuje, takže si musíme počkat nějakou chvíli, než vše bude hotové.
