Nový Honor X7d nabízí základ s pořádnou baterií

2025-08-26T11:40:16+02:00
• 26. 8. 2025#Android #Smartphony

Honor X7d | Zdroj: GSMArena

Čínská společnost Honor posílá ven mobilní novinku s označením X7d, která případné zájemce bude lákat na nadstandardní odolnost u konstrukce nebo dlouhou výdrž článku baterie. V každém případě tento model nespadá mezi tradiční odolné zástupce. Uvnitř sice nenabízí tu nejlepší sestavu prvků, ale rozhodně by měla uspokojit většinu běžných uživatelů.

Dostupný přírůstek

Přední strana nabízí LCD panel o úhlopříčce 6,77 palce, který dosahuje na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Kromě čipové sady Snapdragon 685 od Qualcommu jsou připraveny tři paměťové konfigurace (12/128 GB, 16/128 GB, 16/256 GB). Nicméně menší kaňkou může být chybějící slot pro paměťovou microSD kartu.

honor x7d 3 10000x10000x honor x7d 5 10000x10000x

Honor X7d | Zdroj: GSMArena

Baterie s kapacitou 6 500 mAh podporuje technologii rychlého 35W nabíjení. Dozadu byly nasazeny dva objektivy fotoaparátu (108 + 2 MPx), zatímco vpředu čeká 8MPx selfie kamerka v proděraveném otvoru. Získané nejvyšší 5* hodnocení u SGS certifikace slibuje vysokou odolnost při pádu. Navíc nechybí ani známá certifikace IP65.

Za zmínku ještě stojí operační systém Android 15 pod rozhraním MagicOS 9.0 či čtyři barevné varianty (Velvet Black, Ocean Cyan, Meteor Silver, Desert Gold). Prodejní cenu a oficiální dostupnost budeme znát již v nejbližších dnech.

honor x7d 4 468x776x honor x7d 2 10000x10000x

Honor X7d | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

