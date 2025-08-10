Honor přináší levný model 400 Smart 5G s velkou baterií

Honor 400 Smart 5G | Zdroj: Orange
Nabídku základních telefonů se rozhodla podpořit čínská firma Honor, která pro zákazníky z Evropy vydala mobilního zástupce nesoucí označení 400 Smart 5G. Přírůstek je charakteristický především velkou baterií a nízkou prodejní cenou. Přitom sdílí designové zpracování s ostatními zařízeními z produktové řady 400. Dostupnost novinky na našem trhu není zatím vůbec jistá.
Nic žhavého
Do čela se postavil 6,77palcový TFT LCD displej s HD+ rozlišením nebo 120Hz obnovovací frekvencí. Otvor uprostřed patří podprůměrné 5MPx selfie kamerce. Hardwarová stránka zahrnuje konkrétně osmijádrový procesor Snapdragon 6s Gen 3 od Qualcommu, který je napojen k 4GB operační paměti RAM (+ 4 GB virtuálně) a 128GB internímu úložišti.
Celkovou výdrž obstarává 6 500mAh článek baterie doplněný o technologii rychlého 35W nabíjení. Velmi jednoduše zpracovaná zadní část si vysloužila dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a jednu přisvětlovací LED diodu. Uživatelským prostředím doprovází platforma Magic UI 9.0 vycházející z operačního systému Android 15.
Seznam výbavy uzavírá certifikace odolnosti IP64 či technologie NFC. Ve Španělsku začíná prodej od pondělí 11. srpna a připraveny jsou dvě barevné verze (černá, šedá). Avšak konečná cena zatím nebyla upřesněna.
