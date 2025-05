Série Galaxy Watch 8 asi nebude kulatá

Galaxy Watch Ultra; zdroj: Dotekománie

V poslední době jsme zaznamenali několik spekulací kolem nadcházející řady hodinek od Samsungu, dokonce by se měl vrátit model Classic. V základu by se tedy měly nabízet modely Galaxy Watch 8 a Galaxy Watch 8 Classic, plus samozřejmě různé velikosti a varianty podle možností připojení. Nejnovější náznaky ale ukazují, že máme očekávat změnu v designu.

Hranatý design?

Redakce AndroidAuthority prohledávala zdrojové kódy One UI 8 pro hodinky a podařilo se jim najít několik informací kolem hodinek. V první řadě se objevují kódová označení „fresh8“ (zřejmě Galaxy Watch 8) a „wise8“ (zřejmě Galaxy Watch 8 Classic). Nové označení pro Ultra model zde není, ale nemůžeme zatím říci, že by se nechystala další verze.

Samotná kódová označení jsou důležitá, jelikož jsou spojena s obrázky hodinek v rámci návodu na používání. Jak můžete vidět níže, tak oba modely mají mít hranatý design převzatý z modelu Watch Ultra. Zachovají si kulaté displeje, jen tedy samotná konstrukce a zabouzdření bude mít spíše čtvercový tvar. Budou tak působit robustněji.

Zdroj: androidauthority

Verze Classic má mít navíc ještě Quick Button tlačítko mezi dvěma regulérními. Certifikační programy také poukazují na podporu Bluetooth 5.3 LE a Wi-Fi 4. Navíc by mělo dojít ke zrychlení nabíjení na 10 W. Na bližší informace si ale musíme počkat ještě nějakou dobu, zřejmě do poloviny léta.

