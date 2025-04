Nothing Phone (3) přijde ve třetím čtvrtletí [aktualizováno]

Nothing Phone (2a) vs (1); zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 20. 4.

Ještě v lednu to vypadalo, že se brzy dočkáme nového top modelu od Nothing, ale nakonec společnost představila zástupce střední třídy – Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro. Nyní máme oficiálně potvrzeno, že představení Nothing Phone (3) je naplánované na třetí čtvrtletí tohoto roku. Uvedl to sám Carl Pei, CEO společnosti. Jeden zdroje navíc dodává, že uvedení se má odehrát 25. července.

Původní článek 15. 1.

Značka Nothing se dá ještě považovat za nováčka, přičemž firma první vstoupila na trh s příslušenstvím, až následně se objevily první mobily. Dnes má také pod sebou subznačku CMF i s mobilem. Samozřejmě se letos dočkáme rozšíření portfolia, jen tedy přímo CEO společnosti asi potvrzuje letošní plány.

Nothing Phone (3)

Evan Blass získal kopii e-mailu, který posílal Carl Pei. Je tady jistá míra nejistoty, ale Evan má zpravidla dobré zdroje. Ostatně v samotném e-mailu se nezmiňují konkrétní informace o nadcházejících mobilech, ale na druhou stranu se přímo zmiňuje model Nothing Phone (3). Ten by měl přijít v první čtvrtletí tohoto roku. Nebude to jediný mobil, později se pak dočkáme Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Plus.

Co se týče Nothing Phone (3), tak máme asi očekávat změny v designu a propracovanosti uživatelského rozhraní. Kromě toho máme očekávat nové AI funkce, a to přímo z dílny společnosti. E-mail naznačuje, že AI funkce mají být více integrovány, a to i do prostředí systému.

Carl Pei ještě zmiňuje, že rok 2023 byl o škálování, a to hlavně v týmech kolem softwaru. Dle jeho slov se některé týmy rozšířily od 50 % a pracuje se na novinkách. Nothing Phone (3) má být v mnoha oblastech unikátní a zřejmě až nyní zapadne mezi top modely. Jestli se vyrovná ve všech ohledech zavedeným top modelům, to ještě nevíme, ale odhadujeme, že se brzy objeví nějaké podrobnosti.

