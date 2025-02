Jak sdílet své předplatné Xbox Game Pass s přáteli a rodinou

Předplatné Xbox Game Pass je jednou z nejlepších nabídek ve světě her, protože hráčům poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně kvalitních her za měsíční poplatek. Ať už dáváte přednost singleplayerovým dobrodružstvím, kooperativním misím nebo kompetitivním multiplayerovým hrám, s Xbox Game Pass se nikdy nebudete nudit. Ale co když chcete sdílet své předplatné Xbox Game Pass s přáteli nebo rodinou, aniž by si museli kupovat vlastní?

I když Xbox nenabízí přímou možnost sdílení předplatného jako Netflix nebo Spotify, existuje jednoduchý trik, jak sdílet Xbox Game Pass pomocí funkce Home Xbox. Tato metoda umožňuje někomu jinému využívat výhody vašeho předplatného na sdílené konzoli, zatímco vy můžete stále používat svůj Xbox Game Pass na jiném zařízení. V tomto průvodci vám krok za krokem ukážeme, jak sdílet své předplatné Xbox Game Pass, vysvětlíme jeho omezení a prozkoumáme možné alternativy, které by Microsoft mohl v budoucnu nabídnout.

Jak funguje sdílení na konzoli Xbox Home

Než začnete s nastavením, je důležité pochopit, jak funguje systém sdílení na Xboxu. Na rozdíl od PlayStationu, který má speciální family-sharing možnost, Xbox využívá funkci Home Xbox, která umožňuje více uživatelům na stejné konzoli přístup k digitálnímu obsahu, včetně Game Passu, aniž by bylo nutné být přihlášen jako hlavní vlastník účtu. Díky této metodě mohou všichni uživatelé na vaší Home Xbox konzoli získat přístup k:

Zakoupeným hrám

Xbox Live Gold, Game Pass a Game Pass Ultimate

Staženým aplikacím a obsahu

To znamená, že zatímco vy hrajete na jiné konzoli, váš přítel nebo člen rodiny si může stále užívat hry Xbox Game Pass na vaší Home Xbox. Existují však určitá omezení, o kterých si povíme později.

Krok za krokem: Jak sdílet předplatné Xbox Game Pass Krok

1: Nastavení vaší Home Xbox

Chcete-li sdílet své předplatné Game Pass, musíte nejprve nastavit konzoli jako svou Home Xbox:

Zapněte svou konzoli Xbox a přihlaste se k účtu, který má aktivní Xbox Game Pass. Stiskněte tlačítko Xbox na ovladači pro otevření nabídky. Přejděte do Nastavení: Profil -> Systém -> Nastavení -> Obecné -> Personalizace Vyberte „Můj domácí Xbox“ Klikněte na „Nastavit jako můj domácí Xbox“ Jakmile tuto konzoli nastavíte jako Home Xbox, kdokoli ji používá, získá přístup k vašemu předplatnému Game Pass, i když je přihlášen pod svým vlastním účtem.

Krok 2: Přihlášení člena rodiny nebo přítele

Nyní, když je vaše Home Xbox nastavena, váš přítel nebo člen rodiny se může přihlásit ke konzoli se svým vlastním účtem a využívat vaše předplatné Game Pass. Mohou si stahovat a hrát jakékoli hry v rámci Game Pass, aniž by museli pokaždé zadávat vaše přihlašovací údaje.

Pokud už mají Xbox účet, stačí se přihlásit a začít hrát.

Pokud účet ještě nemají, mohou si vytvořit bezplatný Xbox účet a přihlásit se na vaší Home Xbox.

Krok 3: Hraní na jiné konzoli s vaším účtem Game Pass

Nejlepší na této metodě je, že zatímco váš přítel nebo rodinný příslušník používá váš Game Pass na Home Xbox, vy můžete stále hrát hry z předplatného na jiné konzoli.

Například:

Vaše Home Xbox je u vašeho sourozence, kde hrají hry z Game Pass.

Vy se přihlásíte na jiné konzoli se svým účtem a pokračujete ve hraní.

Jediné pravidlo, které je třeba si zapamatovat: Předplatné lze současně používat pouze na jedné další konzoli spolu s Home Xbox. Pokud se pokusí přihlásit třetí osoba, jeden z vás bude odhlášen.



Důležité věci, které je třeba mít na paměti

Home Xbox můžete změnit pouze 5krát ročně Xbox omezuje počet změn Home Xbox na pět za rok. Pokud tento limit překročíte, budete muset počkat na reset. Předplatné lze sdílet pouze s jednou další konzolí Jak již bylo zmíněno, Game Pass lze sdílet pouze s jednou další konzolí současně. Pokud se pokusíte sdílet s více lidmi, někdo bude odhlášen. Metoda funguje pouze na konzolích Game Pass Ultimate zahrnuje přístup ke Cloud Gamingu a PC Game Pass, ale metoda Home Xbox funguje pouze na konzolích Xbox. Pokud chce někdo používat Game Pass na PC nebo mobilním zařízení, musí se přihlásit vaším účtem.

Alternativa: Xbox Game Pass Friends & Family Plan

Microsoft testoval Game Pass Friends & Family Plan v několika zemích, proto má omezenou dostupnost. Plán umožňuje sdílet jedno předplatné až pěti lidem za vyšší měsíční cenu. Jak to funguje?

Hlavní účet předplatí Friends & Family Plan

Až čtyři další členové mohou připojit své účty

Každý člen získá vlastní přístup ke hrám, cloud gamingu a Xbox Live Gold

Bohužel tato možnost zatím není dostupná ve většině regionů a Microsoft nepotvrdil její globální rozšíření. Pokud bude k dispozici, bude to nejjednodušší a oficiální způsob sdílení Game Pass.

Má smysl sdílet Xbox Game Pass?

Sdílení vašeho Xbox Game Pass pomocí Home Xbox je skvělý způsob, jak umožnit přátelům nebo rodině hrát stovky her bez dalších nákladů. Musíte ale počítat s omezením na jednu další konzoli a s limitem pěti změn Home Xbox ročně. Pokud Microsoft rozšíří Friends & Family Plan, bude to ideální řešení. Chcete získat nejlepší nabídky na Xbox Game Pass? Podívejte se na Topklice pro exkluzivní slevy a akce!

