Oppo Find N5 má být nejtenčí skládačka

Blíží se část roku, kdy hodně společností představuje své hlavní mobily na tento rok a Oppo mezi nimi nesmí chybět. Nyní se poprvé přímo zmiňuje o chystaném mobilu Oppo Find N5.

Oppo Find N5

Aktuální ohebný mobil Oppo Find N3 typu fold byl uveden v říjnu roku 2023 a z nějakého důvodu jsme se minulý rok nedočkali jakéhokoliv nástupce, ale to by se nyní mělo změnit. Další model bude mít označení Oppo Find N5. Číslovka čtyři byla přeskočena, což je taková tradice pro čínské společnosti. Má to co dočinění s pověrčivostí a významem čísla čtyři.

Sice nemáme nějaké oficiální informace o výbavě, ale Pete Lau z Oppo zveřejnil fotografii, na které má být právě Oppo Find N5 v rozloženém stavu. Dle jeho slov půjde o nejtenčí takový mobil na trhu.

Aktuálně drží prvenství v tenkosti model Honor Magic V3 (recenze) s hodnotou 4,35 mm v rozloženém stavu. Asi nelze očekávat, že Oppo Find N5 bude nějak výrazně tenčí a rozdíl bude maximálně v setinách, možná v jedné nebo dvou desetinách. Oppo Find N5 by mělo mít mimo jiné panty z titanu a s největší pravděpodobností se na některých trzích představí jako OnePlus Open 2, ale na to si budeme muset ještě počkat. K uvedení novinky Oppo Find N5 má dojít někdy v únoru.

