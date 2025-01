Zdroj: Nothing

Nothing představí nový mobil 4. března

Nothing se stále snaží nalákat zákazníky na trochu jiné pojetí mobilních telefonů, což se značce rozhodně daří, tedy nabízet trochu jiné mobily. Ostatně na trhu se jedná o originální kousky se světelnou show na zádech. Nyní firma oficiálně oznámila datum uvedení nového mobilu.

Asi Nothing Phone (3)

Jak už top bývá, firma jen zveřejnila ne konkrétní informace a jen naznačují, co bychom mohli asi tak čekat. Dle dostupných informací se máme těšit na první top model, ale je spíše otázkou, co se tím konkrétně myslí. Samozřejmě se může jednat o nejvybavenější mobil značky Nothing, ale na druhou stranu nemusí konkurovat z pohledu specifikací jiným top modelům.

Nothing Phone (3) přijde v první čtvrtletí

Samotné představení se odehraje dle pozvánky 4. března v 11:00 našeho času. Nothing poskytlo jen krátkou animaci, která asi zobrazuje nějakou část mobilu, tedy zadní části.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Kromě toho jsme se dočkali také nákresů, ale z nich se nic konkrétního nedozvíme, byť se můžete pokusit něco najít. Mobil by mohl být opět originální a možná se dočkáme jiných efektů nebo provedení světelné části zad. Odhadujeme, že do samotného představení firma poskytne další náznaky a možná i některé specifikace.

