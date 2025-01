Asus představí ZenFone 12 Ultra již příští měsíc

Společnost Asus představila na veletrhu CES v Las Vegas poměrně široké portfolio nových notebooků, monitorů a počítačů, včetně některých dalších produktů, ale co se týče mobilních telefonů, tak toto představení si firma nechala na pozdější datum.

I tak v záplavě novinek v oblasti počítačů se objevila jedna oficiální zmínka, kdy přijde nový mobil. Konkrétně se můžeme těšit na ZenFone 12 Ultra, přičemž představení je naplánované na 6. února na 7:30 lokálního času. V zatím jediné upoutávce na sociální síti X zmiňuje Asus jen nové AI funkce v oblasti focení a nahrávání videí.

1, 2, 3… Action! 🎬📸

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU

— ASUS (@ASUS) January 12, 2025