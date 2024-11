Pixel 9a na prvních fotkách, potvrzuje se změna designu [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks

Aktualizováno 3. 11.

Začínají se objevovat informace o konečných specifikacích nadcházejícího Pixelu 9a. Dle zdrojů máme očekávat i u tohoto modelu 7letou softwarovou podporu. Samotný displej má mít 6,3 palců a nabídne Full HD+ se 120Hz obnovovací frekvencí. Přední kamera má mít 13MPx senzor a samotná odolnost proti vodě má splňovat certifikaci IP67.

Aktualizováno 29. 10.

Postupně se potvrzuje nadcházející design Pixelu 9a, který půjde zcela jinou cestou, jak je vidět níže. Nyní se již začínají objevovat i specifikace, aspoň tedy některé. Dle nejnovějších úniků máme očekávat baterii o kapacitě 5000 mAh, což je dobré navýšení oproti Pixel 8a (recenze), který má 4500 mAh. Na zadní straně se má nabídnout stejný foťák z Pixel 9 Pro Fold, tedy s 48MPx snímačem. Sekundární bude 13MPx pro ultra širokoúhlé snímání. Co se týče procesoru, nečekáme nějaké dramatické změny a měl by být použit Tensor G4.

Aktualizováno 1. 10.

V srpnu se objevily fotografie prototypu Pixelu 9a, které ukázaly, že náš čeká designová změna. Nyní přichází @onleaks se svými rendery založenými na CAD schématech. Potvrzují změnu zadní strany a mobil by tak měl dostat miniaturní fotomodul, který nebude nějak extra vystupovat. Vzhledem k tomu, že @onleaks má zpravidla velmi přesné informace, asi se díváme na finální podobu. Je ale otázkou, jestli tento design bude jen u levnějšího modelu, nebo se ho dočkáme i i vyšší řady.

Původní článek 26. 8.

Google představil nové mobily série Pixel a již nyní si u nás můžete přečíst recenzi na základní model. Nyní očekáváme příchod modelu Pixel 9a, od kterého bychom normálně očekávali převzetí designu a lehce slabší specifikace. Současně by měla být i upravená konstrukce, co se týče materiálů. Možná ale nastane větší změna.

Pixel 9a?

Pixel 8a (recenze) přišel v květnu tohoto roku, takže do představení další generace zbývá ještě dost času, ale možná Google uspíší uvedení. Běžně bychom očekávali, že převezme design, případně dojde na použití staršího. V obou případech bychom očekávali masivnější foto modul na zadní straně.

Objevily se ale snímky prototypu, které naznačují zcela opačný přístup. Samotný foto modul by mohl být doslova miniaturní a skoro nevystupující ze zadní strany. Mobil by tak přišel o ikonický prvek, na druhou by asi potěšil nejednoho zájemce o co nejmenší modul. Ostatně dnes na trhu najít mobil s nevystupujícími foťáky je docela umění.

Zdroj: @VNchocoTaco

Samozřejmě si budeme muset počkat na další úniky, například od @onleaks nebo @evleaks, jestli se potvrdí tyto snímky. Stále se může jednat o jeden z mnoha prototypů, o jejichž budoucnosti se teprve rozhodne.

