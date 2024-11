Aplikace zprávy dostane dedikovaný nastavení zálohování

Zdroj: Google

Aplikace Zprávy dříve sloužila jen pro SMS a MMS, ale dnes se jedná o plnohodnotného klienta využívajícího technologii RCS, což je nástupce zmíněných SMS a MMS. Hlavní výhodou je, že nedochází k účtování po zprávách, znacích nebo velikosti souborů. Jednoduše se využívá připojení k internetu, a stačí i jen WiFi. Aplikace jako taková nabízí dost funkcí, ale co se týče zálohování, tak by se dalo říci, že je to trochu komplikovanější.

Zálohování zpráv

Pokud jste v aplikaci přihlášeni se svým Google účtem, dochází k automatickému zálohování do vašeho účtu. Nativně se jedná o šifrovanou zálohu a Google nemá přístup k těmto datům. Bohužel v samotné aplikaci není jakékoliv nastavení ani jiné možnosti. Vše se totiž ukrývá v Google účtu, tedy v nastavení mobilu, případně se k tomu dá dostat skrze Google aplikaci.

Google ale pracuje na nastavení v samotné aplikaci. Konkrétně zde bude nová sekce nazvaná pravděpodobně jako Zálohování a obnovení. Mělo by se jednat o centrum nastavení celého procesu, jen na logičtějším a dostupnějším místě. Zde navíc bude uživatel vybídnut, aby si nastavil zámek mobilu, pokud nemá, aby docházelo k šifrování těchto dat.

I tak zde bude jedna novinka. Budeme si moci nastavit zálohování médií jen na WiFi, případně jestli se má používat i běžné připojení k účtu. Celý systém ale neprojde nějakou výraznou změnou. I tak bude nasazení této novinky o něco logičtější, než tedy řešit změny úplně mimo samotnou aplikaci Zprávy.

