Zdroj: Phone Arena

Tchajwanská společnost Novatek oznámila zahájení výroby nového typu OLED displeje s technologií integrovaného dotykového a zobrazovacího ovladače (TDDI). Tato inovativní technologie by mohla být součástí příštího iPhonu 17, jak naznačují nejnovější spekulace.

Budoucnost iPhonů v nových OLED TDDI displejích?

Podle aktuálních zpráv začne Novatek s produkcí TDDI displejů ve druhém čtvrtletí roku 2025 a očekává se, že Apple bude jedním z prvních odběratelů. Integrace dotykové a zobrazovací vrstvy by mohla umožnit, aby budoucí zařízení od Applu měla tenčí OLED displeje. To by mohlo vést k uvedení dlouho očekávaného iPhone 17 Air, známého také jako iPhone 17 Slim.

Není však zatím jisté, zda Apple tuto technologii od Novateku skutečně komerčně využije. Server DigiTimes spekuluje, že by Apple mohl nové displeje nejprve otestovat na jiných produktech, jako jsou budoucí modely iPadů nebo Apple Watch. Existuje také možnost, že tenčí displej bude použit u spekulovaného iPhone Flip nebo potenciálně skládacího iPadu. Dosavadní informace o iPhone 17 Air/Slim naznačují, že tento tenčí model by mohl nahradit verzi Plus a nabídnout podobně velký 6,6palcový displej. Mohl by také obsahovat menší “průstřel” pro funkci Dynamic Island.

Pokud se tato technologie objeví v hlavní řadě iPhone 17, mohla by být kombinována se 120Hz ProMotion displejem na bázi LTPO OLED panelu. Leaker s přezdívkou Instant Digital na platformě Weibo uvedl, že iPhone 17 dostane “velmi tvrdou AR (antireflexní) vrstvu” pro zvýšení odolnosti proti poškrábání. Je fascinující sledovat, jak se tato nová technologie vyvíjí a jaký dopad by mohla mít na budoucnost mobilních displejů. Pokud Apple tuto technologii přijme, mohlo by to vést k ještě tenčím a odolnějším iPhonům.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Budoucí iPhone 17 Air (Slim) by mohl dorazit s novým OLED TDDI displejem

Předchozí článek Samsung Galaxy A16 5G představen, dostane 6 let aktualizací Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama