X (Twitter) mění fungování blokování

Sociální síť X (dříve Twitter) s novým vedením sem tam uvede novinku, která se nesetká s mnoha kladnými ohlasy, následně dojde na přijatelné změny, a opět přijde s něčím kontroverzním. Nedávno jsme vás informovali o aplikaci pro televize a nyní zde máme změnu systému blokování.

Pakliže chcete mít na této sociální síti chráněné příspěvky a nechcete jen tak někomu umožnit, aby vás sledoval, tak si jednoduše nastavíte soukromý profil a řídíte si, kdo vás může a kdo nemůže sledovat. V opačném případě používáte veřejný profil a vše, co napíšete, jde do světa. Do této chvíle jste mohli kohokoliv zablokovat, přičemž následně neviděl nejen vaše příspěvky, ale ani samotné komentáře.

Tedy pokud jde o běžné používání X. Není ale problém se skutečně podívat, jaký obsah zveřejňujete. Dnes vám na to stačí anonymní okno, takže samotné blokování nemá takový smysl. Asi i proto dochází ke změně samotného blokování, jak oznámil Elon Musk. Nově tato funkce umožní zablokovat kohokoliv, ale ten stále uvidí vaše příspěvky. Blokování mu ale zabrání v jakékoliv interakci. Nebude moci reagovat, sdílet, citovat a podobně.

High time this happened.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024