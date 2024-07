Zdroj: Nothing

Nothing Phone (2a) Plus: Novější verze s vylepšenými specifikacemi

V březnu byl představen smartphone Nothing Phone (2a) a ani jsme neočekávali, že by vznikla nějaká přidružená varianta navíc, pokud tedy nepočítáme modré provedení, které bylo uvedeno na několika trzích. I tak zde máme novinku Nothing Phone (2a) Plus.

Jen několik změn

Asi byste si mysleli, že Plus verze bude větší nebo nabídne značná vylepšení, ale to není případ Nothing Phone (2a) Plus. Změn je zde jen několik, přičemž samotné rozměry nebo hmotnost jsou stejné. Společnost sice v první řadě zmiňuje nové barvy mobilu, ale novinka má novější procesor. O výkon se zde stará Dimensity 7350 Pro, který má ve srovnání s Dimensity 7200 Pro z Nothing Phone (2a) o 10 % více výkonu v případě výpočetních jader. Grafika je o 30 % rychlejší.

Další změna se odehrála u předního foťáku. Konkrétně se místo 32MPx senzoru nabízí 50MPx, který nabízí i možnost natáčení videí ve 4K rozlišení. Nothing Phone (2a) Plus dostalo také jiný hlavní foťák na zadní straně. Dodává ho Samsung a jde o model GN9. Stále má 50MPx a je vybaven optickou stabilizací obrazu. I tak Nothing slibuje lepší výsledky při focení.

Poslední výrazná změna je u nabíjení, které bylo zrychleno o 5 W na současných 50 W. Můžeme ještě zmínit novější verzi nadstavby, ale ta je dostupná i pro původní model.

„Po úspěchu Phone (2a), který byl ve střední třídě telefonů závanem čerstvého vzduchu a stal se naším nejprodávanějším telefonem, s potěšením představujeme Phone (2a) Plus. Tato vylepšená varianta je vybavena světově exkluzivním procesorem, vylepšeným předním fotoaparátem a novým kovovým designem. Phone (3) bude uveden na trh až v roce 2025 a proto je Phone (2a) Plus určen pro všechny, kterým se Phone (2a) líbil, ale hledali ještě větší výkon. “ řekl Carl Pei, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Nothing.

Do prodeje půjde novinka v prvním týdnu v srpnu za cenu £399, tedy cca 12 000 Kč. K dispozici bude jen verze s 12 GB RAM a 256GB úložištěm.

Specifikace Nothing Phone (2a) Plus

displej: 6,7 palců, 2412 x 1084 pixelů, AMOLED, 30-120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7350 Pro (až 3 GHz)

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.6

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,7 x 76,3 x 8,5 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 50W

