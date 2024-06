Zdroj: @onleaks

Aktuální série Galaxy Tab S9 brzy dostane pokračování v podobě Galaxy Tab S10, přičemž nyní se dozvídáme první informace kolem Galaxy Tab S10 Ultra. Právě tento největší model ze série dostojí svého názvu.

Galaxy Tab S10 Ultra

Stejně jako minulý rok, i tentokrát Galaxy Tab S10 Ultra nabídne displej s úhlopříčkou 14,6 palců. Co se týče konstrukce, tak bude více méně stejná, tedy ve většině rozměrů. Jen tloušťka klesne o 0,05 mm. Je to sice jen drobná změna, i tak se může Samsung pochlubit, že se jedná o ještě tenčí tablet. Takový rozdíl ale asi nikdo nepozná v rukách. Galaxy Tab S10 Ultra bude mít tedy 326,4 x 208,6 x 5,45 mm.

Opět budou požity reproduktory, na kterých spolupracuje s AKG, ale tentokrát budou jen čtyři. Vzhledem k tomu, že se toho moc nezmění z pohledu konstrukce, tak v případě výbavy si budeme muset počkat na finální produkt. Údajně Samsung zvažuje použití nějaké verze Snapdragon X Elite, tedy procesoru, který je spíše pro notebooky. Na druhou stranu nabízí daleko vyšší výkon.

Dá se očekávat, že nejvybavenější verze bude mít 16 GB operační paměti a 1TB úložiště. Sice jsou zde nějaké náznaky, že by se mohla objevit i 2TB varianta, ale zatím to nemáme potvrzeno z věrohodných zdrojů. Samsung asi bude lákat na Galaxy AI, ale nevypadá to na nějaký velký posun, tedy pokud zůstane s běžným procesorem.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů Články Galaxy Tab S10 Ultra bude o kousek tenčí, první rendery k dispozici

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama