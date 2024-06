Nothing uvede mobil Phone 1 pod subznačkou CMF [aktualizováno]

Zdroj: CMF

Aktualizováno 6. 6.

Z posledního vyjádření společnosti Nothing vyplývá, že další generace Nothing Phone přijde až příští rok, ale mezitím se představí CMF Phone 1. Zatím jsme měli k dispozici jen střípky, ale tentokrát zde máme fotku prototypu. Kromě toho se dozvídáme, že se o výkon bude starat Dimensity 7200 a displej bude mít 6,7 palců. Panel bude typu OLED se 120Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně budou dva 50MPx snímače a přední strana ponese 16MPx. Baterie bude mít 5000mAh s podporou 33W nabíjení.

Údajně mobil nebude mít NFC, ale raději si počkáme na potvrzení této informace. Důvodem má být prý odnímatelný zadní kryt. Cena novinky by se měla pohybovat kolem pěti až šesti tisíc korun bez daně.

Aktualizováno 20. 5.

Samotné uvedení prvního mobilu subznačky CMF by Nothing se asi blíží, jelikož tentokrát se objevují údajné specifikace. Konkrétně se má jednat o model A015 a má nabídnout 6,67palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a o výkon se má starat Dimensity 7200. Baterie má mít kapacitu 5000 mAh s podporou 33W nabíjení. Základní verze bude mít 8 GB RAM. To by více méně odpovídalo Nothing Phone (2a), ale dojde na pár změn ve výbavě. Dle některých spekulací má mobil mít zcela odlišný design, ale zatím nemáme k dispozici jakýkoliv render nebo fotografii.

Recenze Nothing Phone (2a) – dostupná diskotéka [recenze]

Původní článek 27. 4.

Že si větší společnost vytvoří nějakou subznačku, není nic divného. Většinou jde ale o zavedené společnosti, které chtějí rozšířit svou působnost. I proto nás překvapilo, když relativně mladá firma Nothing s několika produkty uvedla svou subznačku CMF by Nothing. Nedávno například přibyl další produkt v podobě sluchátek. Možná ale CMF nezůstane jen u příslušenství.

CMF by Nothing oznamuje dostupnost produktů v Česku [aktualizováno]

CMF Phone (1)

Jakmile se začalo spekulovat o mobilu, představili jsme si, že subznačka zachová styl pojmenování a mobil by se mohl jmenovat CMF Phone (1), ale to je jen náš odhad. Že se mobil připravuje, jde vidět u nejrůznějších certifikačních autorit a úřadů. Mobil dostal kódové označení A015, přičemž mobily od Nothing začínají na A063.

Z toho by se dalo usuzovat, že se jedná o zcela jiné zařízení, ne jen přejmenovaný mobil. V počátku úřady vedly A015 pod firmou Nothing, ale nejnovější záznam už přímo uvádí CMF by Nothing.

Mobil prochází aktuálně certifikací, takže je dokončený a jen získává patřičná oprávnění. Představení tedy nemusí být daleko. Bohužel nevíme, jaké specifikace máme očekávat, ani cenové rozpětí. Vzhledem k tomu, že se CMF soustřeďuje na cenově dostupnější produkty, dá se očekávat, že novinka bude o něco slabší než Phone (2a) (recenze).

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroje: gizmochina.com, phonearena.com, gsmarena.com



Domů Články Nothing uvede mobil Phone 1 pod subznačkou CMF [aktualizováno]

Předchozí článek HTC U24 Pro se představí příští týden [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama