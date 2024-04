Obchod Play konečně dostává paralelní stahování [aktualizováno]

Zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 29. 4.

Skoro po dvou měsících jsme se dočkali a Obchod Play se naučil stahovat dvě aplikace najednou. Sice byste si mohli říci, že se takto například zrychlí aktualizační proces, ale právě novinka neplatí pro aktualizace aplikací. K dispozici je jen pro stahování aplikací a her. Prakticky novinku asi nejvíce využijete při prvním nastavování mobilu.

Aktualizováno 8. 3.

Obchod Play měl už před lety dostat možnost paralelního stahování a instalování aplikací, konkrétně se funkce objevila v rámci testování v roce 2019. Bohužel nikdy nebyla uvedena mezi všechny uživatele, ale nyní se snad vrátí. Podařilo se zachytit nové experimentování s touto možností. Jde ale o upravenou verzi, kdy dojde jen k paralelnímu stahování, nikoliv k paralelní instalaci. Navíc Google zatím omezuje test na stahování dvou aplikací souběžně. I tak nelze jednoznačně uvést, že se tentokrát dočkáme této novinky. Snad dopadne testování dobře a Google uvolní funkci mezi všechny uživatele.

Původní článek 16. 4. 2019

Google začíná testovat systémové aktualizace skrze Obchod Play, ale jak se ukazuje, nejedná se o jedinou novinku, která zkouší. Pokud jste potvrdili automatické aktualizace v Obchodě Play, asi vás nebude zajímat, že právě v této oblasti se zřejmě dočkáme zrychlení. To nejvíce ocení uživatelé, kteří aktualizují aplikace až sami chtějí.

Obchod Play a rychlejší aktualizace

Jestliže aktualizujete aplikace skrze Obchod Play jednou za čas, tak jste si asi všimli, že když se nahromadí počet novinek, tak celý proces může být zdlouhavý. Do této chvíle Obchod Play stahoval a aktualizoval jednu aplikaci za druhou. Někdy může dojít ke zdržení, než se inicializuje stahování další aplikace. Tomu zřejmě bude konec.

V rámci testování se nyní ukazuje, že celý proces bude asi rychlejší. Obchod Play nebude stahovat jednu aplikaci za druhou. Začne stahovat více aplikací najednou, ne-li vše najednou. Jakmile je připravena aspoň jedna, aktualizuje ji. Díky tomu vylepšení se docílí zkrácení času aktualizace všech aplikací.

Zatím novinka prochází testováním a je docela možné, že právě vy jste zařazeni do vyzkoušení nového chování. Dalším krokem by mohlo být aktualizování více aplikací najednou, ale toho se zřejmě jen tak nedočkáme, jelikož by bylo potřeba více zásahů do systému. I tak lze pozorovat, že se Google snaží zrychlit šíření aktualizací.

Zdroje: androidpolice.com, thespandroid.blogspot.com, phandroid.com, 9to5google.com

