Nothing chystá další mobil, zapadne do nižší třídy

Nothing aktuálně chystá další generaci svého top modelu a asi dostane označení Nothing Phone (3), pokud tedy nedojde ke změně jako u nejnovějších sluchátek. Než dojde na uvedení, tak bychom se měli dočkat ještě jednoho smartphonu.

Nothing Phone (2a) New Edition

Aktuální zástupce střední třídy jsme již prověřili, o čemž si můžete přečíst v naší recenzi. Za normálních okolností dojde na uvedení nové generace po jednom roce, případně nějaké upravené verze po šesti měsících.

Ale aby došlo na uvedení nové verze po dvou měsících, to zde často není. I tak se chystá upravená verze, jak prozrazuje jeden z největších indických obchodů. Konkrétně na svých stránkách začal lákat na datum 29. dubna. Má se představit Nothing Phone (2a) A New Edition.

Bohužel nemáme mnoho dalších informací a netušíme, v čem bude mobil jiný. Nothing může změnit některé specifikace, případně je jen navýší, ale také může dojít jen na změnu designu. Budeme si muset počkat na představení, ale i tak neočekáváme razantní změny.

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroj: gsmarena.com



