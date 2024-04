CMF zřejmě nakonec představí vlastní mobil

Zdroj: CMF

Že si větší společnost vytvoří nějakou subznačku, není nic divného. Většinou jde ale o zavedené společnosti, které chtějí rozšířit svou působnost. I proto nás překvapilo, když relativně mladá firma Nothing s několika produkty uvedla svou subznačku CMF by Nothing. Nedávno například přibyl další produkt v podobě sluchátek. Možná ale CMF nezůstane jen u příslušenství.

CMF by Nothing oznamuje dostupnost produktů v Česku [aktualizováno]

CMF Phone (1)

Jakmile se začalo spekulovat o mobilu, představili jsme si, že subznačka zachová styl pojmenování a mobil by se mohl jmenovat CMF Phone (1), ale to je jen náš odhad. Že se mobil připravuje, jde vidět u nejrůznějších certifikačních autorit a úřadů. Mobil dostal kódové označení A015, přičemž mobily od Nothing začínají na A063.

Z toho by se dalo usuzovat, že se jedná o zcela jiné zařízení, ne jen přejmenovaný mobil. V počátku úřady vedly A015 pod firmou Nothing, ale nejnovější záznam už přímo uvádí CMF by Nothing.

Mobil prochází aktuálně certifikací, takže je dokončený a jen získává patřičná oprávnění. Představení tedy nemusí být daleko. Bohužel nevíme, jaké specifikace máme očekávat, ani cenové rozpětí. Vzhledem k tomu, že se CMF soustřeďuje na cenově dostupnější produkty, dá se očekávat, že novinka bude o něco slabší než Phone (2a) (recenze).

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

