Soutěž o powerbanku Xtorm 35W Fuel Series s 20 000 mAh

V tomto roce jsme si připravili již druhou soutěž. Tentokrát cenu věnovala společnost Xtorm, která se soustřeďuje na powerbanky a další příslušenství k elektronice. Kromě toho nabízí i Power Stations se solárními panely, kabely a také nabíječky mnoha druhů. Dnes můžete vyhrát Xtorm 35W Fuel Series.

Stačí jeden komentář

Samotná powerbanka Xtorm 35W Fuel Series nabízí 20 000 mAh, přičemž je vybavena konektory 2× USB-C (PD) a 1× USB-A (QC 3.0). Už z názvu je jasné, že umí nabíjet skrze 35W technologii (podporuje Qualcomm Quick Charge 3.0). Mimo to má i funkci Pass Through Charging, takže můžete nabíjet samotnou powebanku a další zařízení napojená na ni současně. Pro samotnou konstrukci byl použit recyklovaný plast a samozřejmě nabízí mnoho ochran proti přebití, zkratu, i tepelné ochrany jsou součástí.

Abyste se zapojili do soutěže, stačí níže vložit komentář, v kterém odpovíte na otázku: Jaký mobilní telefon máte a na jakou hodnotu dosahuje SoT (screen on time)?

SoT je doba, po kterou byl displej telefonu zapnutý od posledního nabití. Informace je uvedena v sekci Baterie v rámci nastavení mobilu.

I tentokrát to trochu okořeníme. Ti, co mají aktivní předplatné Dotekomanie Premium, budou zvýhodnění. Vylosujeme totiž 5 komentářů a pokud mezi nimi bude někdo s aktivním předplatným, automaticky vyhrává. Pokud mezi vylosovanými nebude, provedeme náhodný los z pěti vylosovaných a ten získá výhru. Můžete si tak vylepšit šanci na výhru, ale není to podmínkou pro zapojení se do soutěže.

Pravidla

Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.

Soutěž se koná v termínu 28. 1. 2024–3. 2. 2023 (23:59).

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.

Pro účast v soutěži je nutné okomentovat článek odpovědí na otázku

Bude vylosováno pět čtenářů pokud mezi nimi bude čtenář s aktivním předplatným Dotekomanie Premium, získá automaticky výhru pakliže nebude mezi vylosovanými, bude proveden náhodný los z těchto pěti čtenářů a vylosovaný získá výhru

Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.

Pakliže výherce neodpoví na e-mail do 48 hodin, bude vylosován náhradník.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.

Na výhru nevzniká právní nárok.



