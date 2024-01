Pixel 9 na renderech, zřejmě dostane teleobjektiv

Zdroj: 91mobiles

Dnes jsme se již dozvěděli, jak bude vypadat Pixel 9 Pro a kromě designu a navýšení specifikací asi nepřekvapí jakoukoliv další podstatnou novinkou. Dnes zde máme další únik od @onleaks, ale tentokrát zde máme jedno překvapení navíc.

Pixel 9

Opět samotné rednery jsou vytvořeny na základě informací, které získal @onleaks, přičemž v tomto ohledu má velmi relevantní data a navíc se většinou trefí. Výsledná zařízení se moc neliší. Pokud i v tomto případě má přesná data, tak kromě nového designu zde budeme mít jedno překvapení navíc. Pixel 9 by měl získat třetí snímač navíc, přičemž by se mělo jednat o foťák s periskopickým systémem pro zoom.

Specifikace nejsou v tuto chvíli známé, ale dá se očekávat, že by tento snímač mohl být převzatý z Pixelu 8 Pro. Kromě toho se dozvídáme, že novinka bude o něco větší. Původní Pixel 8 (recenze) má rozměry 150,5 x 70,8 x 8,9 mm a Pixel 9 by měl mít 152,8 x 71,9 x 8,5 mm, takže mobil bude o něco vyšší, ale za to tenčí a užší. Samotný displej by měl mít 6,1 palců.

Pokud se ale tento design potvrdí, tak boční strana bude asi velmi kritizovaná, zejména svou podobností s jiným mobilem konkurenční značky. Na druhou stranu si ani letos nesplete Pixel 9 s jiným mobilem, zejména při pohledu na záda.

