Motorola a seznam zařízení, která dostanou Android 14

U nás už pravidelně můžete sledovat seriál věnující se aktualizacím mobilů na nejnovější verzi systému, přičemž nám pomáhají ve sledování stavu vydávání i samotní čtenáři. Ostatně není dnes zvykem, aby nějaká firma zveřejnila plán aktualizací. I tak se sem tam nějaký výrobce objeví. Nyní zde máme informace kolem mobilů od Motoroly.

Android 14

Motorola nevydala nějakou tiskovou zprávu, v které by uvedla seznam zařízení s možností aktualizace na Android 14. U této firmy se jedná o pracnější proces, jelikož musíte jít po konkrétním zařízení na jejich stránkách a pak se dozvíte, jestli dostane nejnovější verzi systému. Web ytechb.com si všiml, že Motorola aktualizovala stránky a prošel všechna možná zařízení.

Samotný seznam více méně potvrzuje, že Motorola ještě nemá dlouhou podporu v aktualizacích. Například zde objevíte modely z roku 2022, ale již ne z dřívější doby.

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Motorola ThinkPhone

Doba podpory by se ale měla u nových modelů vylepšit, jen nepředpokládáme, že by Motorola naskočila na nový trend, které je společný pro Google, Samsung a Fairphone. Právě tyto společnosti nabízí nejdelší podporu. Minimem je nově 7 let u top modelů.

Co se týče mobilů uvedených výše, tak lze říci, že dostanou aktualizaci na Android 14, ale kdy se tak stane, to nevíme. Je možné, že celý proces aktualizací zabere celý rok.

