Zřejmě se dočkáme Nothing Phone 2a

Společnost Nothing má na svém kontě jen dva smartphony a několik příslušenství, přičemž jsme se již dočkali subznačky CMF s několika produkty. Jak se ukazuje, zřejmě se dočkáme dalšího smartphonu s označením Nothing Phone 2a.

Nothing Phone (2) představen, snaží se mířit výše

Nothing Phone 2a?

První se objevil poměrně nekvalitní obrázek údajného smartphonu, přičemž zdroj doplnil, že by se mělo jednat o model s kódovým označením A142. Díky tomu víme, že se jedná o odlišné zařízení oproti tomu, co jsme zde zatím měli. První generace má označení A063 a druhý model pak A065.

Záhy se ale objevil záznam u certifikační autority poukazující právě na model A142. Některé zdroje následně začaly uvádět, že by se mělo jednat o Nothing Phone 2a, cenově dostupnější smartphone. Je ale otázka, jak moc bude dostupný a jestli se nebude jen jednat o trochu osekaný model Nothing Phone 2.

V tuto chvíli nemáme podrobnější informace, ale spekuluje se o 6,7palcovém displeji s AMOLED technologií a foťákem umístěným do otvoru ve středové části displeje. Nothing Phone 2a by měl také nabídnout typická LED světla na zadní straně, jen si budeme muset počkat na více informací.

