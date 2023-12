WhatsApp zavádí možnost připnout zprávu v chatu pro všechny uživatele

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp již dlouhou dobu nabízí funkci, která umožní připnout si libovolnou konverzaci, nebo chcete-li chat, čímž tato konverzace zůstane v horní části na hlavní obrazovce všech chatů. Nyní pro všechny uživatele uvolňuje funkci, která tu stávající rozšiřuje na konkrétní zprávy.

Připnutí zpráv míří do WhatsApp

Nově WhatsApp umožní připnout si jakoukoliv zprávu v rámci konverzace, a to včetně různých textů, anket, obrázků nebo emotikonů. Pokud vás nějaké konkrétní zpráva zaujme, pak si ji můžete tímto způsobem udržovat stále na očích a tím pádem nezapadne mezi ostatními. Novinka bude dostupná nejen v rámci individuálních, ale také v rámci skupinových chatů.

Co se skupinových chatů týče, tak správci skupin budou mít možnost rozhodnout, zdali mohou zprávy připnout pouze oni, nebo všichni uživatelé. Připnutí zprávy bude fungovat stejně jako stávající funkce pro připnutí konverzací a rovněž bude možné nastavit délku připnutí, a to 24 hodin, 7 dní nebo 30 dní. Výchozí možností je připnutí zprávy na 7 dní. Novinka se aktuálně dostává do ostré aplikace pro všechny uživatele jak pro Android, tak i pro iOS.

