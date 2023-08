Zdroj: Samsung

Samsung by měl poměrně brzy představit nové tablety série FE, u kterých se předpokládá zpravidla nižší cena, byť letos to vypadá na trochu dražší kousky. Mezitím se objevují informace o Galaxy Tab A9, tedy modelu střední třídy.

Galaxy Tab A9

Chystaný tablet Samsung Galaxy Tab A9 se začíná objevovat v rámci certifikačních procesů pro získání patřičných povolení na provoz, respektive fungování v běžném prostředí. Je evidován pod kódovým označením SM-X115. Již nyní víme, že bude minimálně WiFi verze, ale je možné, že se objeví i LTE varianta, byť to není moc pravděpodobné, možná až později.

Zatím víme, že má rozměry 210,7 x 124,7 milimetrů, takže se bude spíše jednat o menší tablet. Navíc baterie má mít jen kapacitu 5100 mAh, což není mnoho. Budou obsaženy konektory jako USB C a 3.5mm jack pro sluchátka. O nabíjení se má starat 15W technologie a nebude chybět podpora pro GPS. Bluetooth je již samozřejmostí.

Mělo by se jednat o nástupce série A8, ale poslední model vyšel v roce 2021, konkrétně jsme se dočkali Samsungu Galaxy Tab A8 10.5 (2021). Po dvou letech bychom tedy očekávali značné vylepšení ve specifikacích. Zatím si ale musíme počkat, co si vlastně výrobce přichystal. Zatím nevíme, kdy se novinka představí, ale očekáváme, že by se mohla oficiálně objevit během dvou měsíců.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Samsung také chystá tablet Galaxy Tab A9

reklama reklama