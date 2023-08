Pixel 8a zřejmě bude, objevují se náznaky existence

Zdroj: Dotekomanie.cz

Během následujících týdnů dojde k představení nových mobilů Pixel 8 a Pixel 8 Pro od Googlu. Do této chvíle bylo běžné, že ne dlouho na to firma představí slabší verzi. Tou poslední je Pixel 7a. Šlo vidět, jak Google vylepšuje specifikace. Například je již běžnou součástí bezdrátové nabíjení. Objevilo se několik náznaků, že by s touto řadou mobilů mohl skončit, ale jak se ukazuje, ještě se dočkáme Pixelu 8a.

Pixel 8a

Ještě je poměrně brzy na nějaké rozsáhlé úniky, jelikož by mohlo dojít k představení až v příštím roce. Mobil ale o sobě dává vědět v jednom benchmarku, kde nese označení Pixel Akita. To by odpovídalo praktikám značení Googlu. Dá se tedy předpokládat, že se jedná o Pixel 8a, byť si s tím nemůžeme být zatím zcela jisti.

Dle záznamu bude mít mobil procesor Tensor G3, který teprve bude uveden s novými Pixely 8. Dle dostupných informací se dostane do Pixelu 8a v upravené verzi se sníženým taktem u většiny jader. Procesor by měl standardně nabízet na nejvýkonnějším jádře 3 GHz, ale u Pixelu 8a bude dosahovat na 2,91 GHz. Naštěstí to není nějak markantní rozdíl, takže případní majitelé si asi nebudou stěžovat na nedostatek výkonu. K tomu navíc bude mít 8 GB operační paměti. Samozřejmostí bude Android 14.

Dá se předpokládat, že si novinka zachová podobné vlastnosti jako Pixel 7a a bude mít také stejný design, případně bude vycházet z Pixelů 8. Je zde ale možnost, že Google nakonec zařízne tento model. Nebylo by to poprvé, co by se takto rozhodl těsně před představením.

