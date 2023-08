Google vylepšuje skenování QR kódů

Za posledních několik let jsme se dočkali mnoha funkcí a možností smartphonů, ale QR kódy asi jsou věčné. Ostatně se dnes běžně používají v bankovnictví a jen tak nezmizí. Dokáží obsahovat mnoho informací, ale někdy je jejich skenování trochu obtížné. Je zapotřebí mít poměrně dobré foťáky, zejména za zhoršených podmínek. Google ale vydává aktualizaci, která může napomoci.

Konkrétně Google aktualizoval Barcode Scanning API a the Code Scanner API, tedy rozhraní, která používá samotný systém skenování QR kódů. Přidal trochu pokročilejší algoritmy, díky kterým systém rozpozná QR kód a sám si danou část obrazu přiblíží. V tomto případě jde o digitální zoom, ale ten dostačuje, zejména pokud jde jen o identifikaci a přečtení dat v QR.