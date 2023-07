Meta spustila Threads – textovou verzi Instagramu, konkurenci pro Twitter

Zdroj: Instagram

Zatímco Twitter omezil na určitou dobu obsah, tak zde máme hlavního rivala, který mu chce vzít všechny uživatele. Sice ke spuštění mělo dojít později, ale nakonec se Threads začal dostávat k uživatelům již od středečního odpoledne. Dnes již došlo na oficiální oznámení nové aplikace a sociální sítě.

Threads

Nová sociální síť Threads je v podstatě textovou verzí Instagramu, ale současně se jedná o zajímavý počin, jelikož podporuje protokol ActivityPub od World Wide Web Consortium (W3C). Díky tomu se máme těšit na budoucí funkci, kdy si uživatelé budou moci přidat do sledování uživatele z jiných sítí, jako je například Mastodon.

Co se týče aplikace jako takové, tak jsou zde určitá omezení. Například příspěvek může obsahovat maximálně 500 znaků, přičemž může obsahovat odkazy, fotografie a dokonce videa o délce až 5 minut. Samotný příspěvek jde přesdílet do Stories na Instagramu. Právě s Instagramem je zde silné propojení, jelikož je zde sdílený systém přihlášení. Pokud tedy už máte svůj Instagram účet, využijete stejné uživatelské jméno a heslo. Thread má i ochranné prvky, a to nejen na filtrování obsahu. Pakliže je uživatel mladší 16 nebo 18 let, tak má automaticky nastavený profil na soukromý.

Existuje i webová verze, takže není nutné mít aplikaci pro procházení. Sice se na první pohled může jednat o silného konkurenta pro Twitter od velké společnosti, ale již nyní můžete vidět, že zde chybí některé prvky. Například domovská stránka má algoritmické řazení obsahu, takže neuvidíte obsah podle času zveřejnění, ale spíše podle toho, co si aplikace myslí, že by se vám líbilo.

Instagram se chlubí, že je novinka spuštěna ve více než 100 zemích, ale to neplatí pro EU. Problém se skrývá ve vyřešení podmínek pro uživatele ohledně sdílení a sběru osobních dat. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho bude trvat, než se vše vyřeší. Navíc přetáhnout nejaktivnější uživatele Twitteru pod křídla Facebooku (společnosti Meta) nebude asi jednoduché.

Zdroj: about.instagram.com

