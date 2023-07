Huawei chystá Mate 60 a Mate 60 Pro [aktualizováno]

Huawei Mate 50 Pro; Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 28. 7.

Po nějaké době zde máme další obrázek, tentokrát má zobrazovat model Mate 60. Ten by měl mimo jiné dostat OLED displej s úhlopříčkou 6,7 palců s rozlišením 2700 x 1224 pixelů. Sice se spekulovalo, že by i tentokrát měl Huawei použít 4G verze procesorů od Qualcommu, ale nyní se objevují náznaky, že by Huawei měl použít své vlastní procesory s podporou 5G. Byl by to tak návrat této technologie mezi mobily Huawei.

Původní článek 7. 5.

Huawei v tuto chvíli řeší, jak do svých smartphonů opět přinést technologii 5G, ale zřejmě si budeme muset počkat. Mezitím firma chystá další mobily, byť budou maximálně s LTE připojením. Nyní se začíná hodně mluvit o nadcházejících modelech série Mate.

Série Mate 60

Postupně se objevují střípky informací a také je k dispozici první pohled na údajná záda modelu Huawei Mate 60 Pro. Opět firma použije svou technologii Xmage pro vylepšení fotografických schopností. Jak je vidět na obrázku níže, bude použit periskopický systém pro focení vzdálených objektů. Další tři foťáky nabídnou běžné snímání, ultra širokoúhlé a pravděpodobně jeden nabídne další zoom.

Zdroje uvádí, že v tuto chvíli Huawei pracuje na pěti modelech série Mate 60. Kromě výše ukázané verze Pro můžeme očekávat ještě minimálne Mate 60E, Mate 60, Mate 60 RS. Jestli se nakonec dočkáme pátého modelu, není jasné, ale možná ponese atypické označení, jaké jsme mohli vidět u nedávné série P60, kde se vyskytuje model Art.

Co se týče výbavy, tak se zatím spekuluje o použití procesoru Snapdragon 8 Gen 2, jen bude mírně upraven, aby nabízel pouze LTE připojení. K samotnému představení a zahájení prodeje má dojít ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

