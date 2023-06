Pixel 8 a 8 Pro dostanou větší senzor [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 11. 6.

Google si zakládá na fotografických schopnostech svých mobilů, byť to ne vždy znamenalo použití nového senzoru. V poslední době ale začal používat novější senzory, avšak Pixel 6 a Pixel 7 mají 50MP ISOCELL GN1 od Samsungu. Nadcházející generace zřejmě dostane 50MP ISOCELL GN2, který je o 35 % větší, takže zachytí více světla. Kromě toho má vyšší dynamický rozsah a podporuje Staggered HDR. U Pixelu 8 Pro budou dále použit 64MPx senzor pro ultra širokoúhlé snímky a 48MPx pro focení vzdálených objektů. Základní model pak bude mít ultra širokoúhlý 12MPx.

Aktualizováno 19. 5.

Objevilo se krátké video Pixelu 8 Pro, ale záhy bylo smazáno, zřejmě na vyžádání samotného Googlu. Jakmile ale něco zveřejníte na internetu, žije si to svým vlastním životem. Nyní jsou k dispozici i další Youtube kanály, které ho použili. Díky tomu se nám nabízí nejen první pohled na Pixel 8 Pro, ale také se dozvídáme, že mobil bude mít teplotní čidlo, takže si s mobilem budete moci změřit teplotu těla. To může být užitečné třeba pro rodiče, kteří budou mít teploměr stále u sebe pro případ nemocného dítěte.

Aktualizováno 13. 4.

Do představení nové generace Pixelů od Googlu zbývá ještě několik měsíců, ale postupně se tříbí informace kolem specifikací. Již nedávné náznaky poukazovaly na to, že základní Pixel 8 bude menší než Pixel 7. Dle Display Supply Chain Consultants bude mít Pixel 8 úhlopříčku 6,16 palců, takže máme asi očekávat návrat ke kompaktnosti. Naopak Pixel 8 Pro si zachová úhlopříčku 6,7 palců.

Konečně, Google rozšiřuje dostupnost podpory 5G u svých mobilů

Aktualizováno 15. 3.

Stačil jeden den a máme zde neoficiální rendery i základního modelu Pixel 8. Pokud jste se těšili, že tato novinka bude mít menší rozměry, mám dobrou zprávu. Pixel 8 má 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, což je méně než u současného Pixelu 7 s rozměry 155,64 x 73,16 x 8,7 mm. To se dotkne u úhlopříčky, která klesne z 6,32 palců na 6,2 palců. Sice se nedostáváme na velikost Pixelu 5, ale asi toto zmenšení potěší nejednoho zájemce.

Aktualizováno 14. 3.

K představení nových Pixelů od Googlu zbývá ještě několik měsíců, ale jak to již bývá zvykem, máme zde první neoficiální rendery založené na uniklých schématech. Google si zřejmě zachová designový směr s výrazným fotomodulem na zadní straně, ale dočkáme se některých změn. Kromě toho již nyní víme, že dojde na velmi lehké zmenšení konstrukce. Novinka Pixel 8 Pro bude mít rozměry 162,6 × 76,5 × 8,7 mm, přičemž současný model Pixel 7 Pro má 162,9 x 76,55 x 8,9 mm. Samotný displej by měl mít 6,52palcovou úhlopříčku, což je další zmenšení oproti 6,7 palců.

Aktualizováno 20. 12.

Google již pracuje na novém procesoru Tensor 3, ale to nebude jediná novinka u nadcházejících mobilů Pixel 8 a 8 Pro. Díky zdrojovému kódu aplikace Google Camera Go se dozvídáme, že mobily nabídnou funkci Staggered HDR, tedy mechanismus dlouhých a krátkých expozicí k vytvoření HDR snímku. Avšak současné modely mají senzory ISOCELL GN1 od Samsungu, které něco takového nepodporují. Zřejmě tedy dojde na nasazení novějších senzorů ISOCELL GN2, kde je již nativní podpora. Nikdo ale nečekal, že jen tak brzy se opět dočkáme nových senzorů. Zřejmě Google mění strategii a nebude zůstávat i jednoho modelu senzoru dlouhé roky, jako tomu bylo dříve.

Původní článek 15. 11.

Sotva Google představil nové Pixely 7 (Pro) a už se začínají rozbíhat spekulace kolem nadcházejících modelů. Jednak zde máme náznaky kolem Pixelu 7a, ale také se objevily některé spekulace kolem smartphonu, který vybočuje z řady. Už nyní se ale začínají objevovat náznaky další generace v podobě Pixel 8 a Pixel 8 Pro.

Pixel 8

Dle náznaků ve zdrojových kódech a dalších indicií nesou oba modely kódová označení „Husky“ and „Shiba“. To není nic neobvyklého, Google má ostatně v případě i další generace, ale nyní se zaměříme na tyto modely, které ponesou označení Pixel 8 a Pixel 8 Pro. Dle předběžných informací budou disponovat procesorem Google Tensor G3.

Tento nový SoC by měl vycházet z procesoru Exynos 2300 od Samsungu, ale bude mít značné úpravy. Co by se ale nemělo změnit, je samotný modem. Google by měl použít G5300, který je použit v aktuálním procesoru Tensor G2. Nový čip má nést kódové označení Zuma a o výrobu se postará 3nm technologie GAAFET.

Celkem překvapující je velikost operační paměti, jelikož u obou modelů se má nabídnout 12 GB. Pixel 8 (Shiba) bude mít rozlišení displeje 2268 x 1080 pixelů a verze Pro nabídne naopak 2822 x 1344 pixelů. Spekulace také naznačují, že by minimálně verze Pro měla obsahovat ultrasonickou čtečku otisků prstů v displeji, která by měla být značně rychlejší.

Jde zatím sice jen o kusé informace, ale pokud by Google zachoval cenu u základního modelu a nabídl by lepší výbavu, možná se bude jednat o prodejní hit. Jen je škoda, že oficiální dostupnost Pixelů se za poslední dobu nerozšířila. Dokud se tak nestane, nebude zřejmě podpora 5G sítí v Česku.

Zdroje: androidpolice.com, fonearena.com, phandroid.com, gsmarena.com, smartprix.com, mysmartprice.com, gsmarena.com, androidpolice.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Android Pixel 8 a 8 Pro dostanou větší senzor [aktualizováno]

reklama reklama