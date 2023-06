OnePlus Fold na prvních renderech [aktualizováno]

OnePlus 11 Pro; Zdroj: onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 20. 6.

Zatím jsme zde měli jen některé náznaky kolem nadcházejících ohebných novinek od OnePlus. Ostatně sama společnost nastínila přípravu modelů. Nyní se ale objevily první neoficiální rendery od známe zdroje @onleaks. Kromě podoby se ukazuje, že například čtečka otisků prstů nebude umístěna na straně, ale zřejmě najde své umístění pod displeji. Co se týče specifikací, máme k dispozici jen kusé informace. Například bude použit procesor Snapdragon 8+ Gen 2 a o energii se postará baterie s kapacitou 4800 mAh s podporou 100W nabíjení. Vnitřní panel by měl mít 2K rozlišení se 120Hz obnovovací frekvencí.

Aktualizováno 21. 5.

Pár měsíců byl klid a nikde se neobjevily jakékoliv informace o nadcházejících ohebných mobilech od OnePlus. Nyní se ale objevují nějaké specifikace a samotné názvy. Konkrétně se máme dočkat mobilů označených jako OnePlus V Fold a OnePlus V Flip. Zůstává tak poměrně běžné značení, jaké najdeme u konkurence. Co se týče specifikací, tak víme jen ty základní kolem většího zařízení. OnePlus V Fold bude mít procesor Snapdragon 8 Gen 2 a vnitřní displej nabídne 8,3palcovou úhlopříčku. Hlavní fotografická sestava nabídne kombinaci 50+8+2 MPx, přední pak bude mít 16 MPx. Všemu bude dodávat energii baterie o kapacitě 5000 mAh.

Aktualizováno 9. 2.

OnePlus v tomto týdnu představilo několik novinek – OnePlus Pad, OnePlus Buds Pro 2, OnePlus 11, OnePlus Buds Ace a OnePlus Ace 2. Kromě toho na samotné tiskové konferenci zaznělo, že se na konci měsíce dočkáme uvedení konceptu OnePlus 11 Concept, což by měla být nějaká varianta současného mobilu s nějakými funkcemi navíc. Kromě toho také OnePlus naznačilo, že se chystají další novinky na třetí čtvrtletí tohoto roku. Vzhledem k ukázanému obrázku není pochyb, že se bude jednat o ohebné smartphony. Očekáváme dva modely, jak je popsáno níže.

Aktualizováno 31. 1.

Od konce minulého roku se začalo hodně spekulovat o ohebném smartphonu od OnePlus. Ostatně i zástupci společnost sem tam naznačovali, co se chystá. Nyní se ale dozvídáme skrze certifikační proces, jak se bude novinka jmenovat. Navíc se ukazuje, že máme očekávat dva modely. Máme se začít těšit na OnePlus V Flip a OnePlus V Fold. Značka tedy bude chtít nabídnout konkurenci pro Samsung, který má právě jako jeden z mála dva typy.

Původní článek 28. 12.

OnePlus vstoupilo na trh s jasnou strategií. Nabídnout velmi dobře vybavené smartphony za dostupnou cenu, rychlý operační systém a zejména chtělo hodně naslouchat svým fanouškům. Po nějakou dobu se dařilo, ale postupem času se od této strategie začalo upouštět. Dnes OnePlus je jen subznačkou sesterské společnosti Oppo, což se odrazilo na změně vedení, strategie a také v uvádění smartphonů. V tuto chvíli očekáváme například uvedení OnePlus 11, ale nebude to jediný top model v roce 2023.

Flip jako bonus?

Dle dostupných informací máme stále očekávat představení OnePlus 11 Pro, ale stane se tak až v druhé polovině roku 2023. Zřejmě se tak rodí plán na postupné uvedení novinek. Odhadujeme, že na začátku roku bude představena běžná verze, po půl roce se dočkáme Pro verze. Zatím ale nemáme jakékoliv informace o chystaném modelu OnePlus 11 Pro. První střípky by se mohly objevit zřejmě v horizontu týdnů.

O čem se ale ještě spekuluje, je uvedení mobilu s ohebným displejem. V tomto případě by se mělo jednat o OnePlus Flip, tedy mobil s véčkovou konstrukcí a vnitřním ohebným displejem. Novinka by měla vycházet z modelu Oppo Find N2 Flip. K představení by mělo dojít před uvedením další generace od Samsungu. Zřejmě tak půjdou modely do konkurenčního souboje, přičemž právě i verze od Oppo se bude ucházet o přízeň kupujících.

Kromě těchto novinek se máme dočkat ještě dalších modelů v rámci série Nord, přičemž budou k dispozici i nové smartphony sérií R a T. Dá se říci, že OnePlus nabídne celou škálu mobilů a pokusí se ještě více oslovit větší uživatelskou základnu.

Zdroje: twitter.com, phonearena.com, 9to5google.com, androidheadlines.com, 91mobiles.com, smartprix.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama