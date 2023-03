WE.LOCK: už žádné klíče – stačí prsty [recenze]

Jelikož mám v oblibě chytrou domácnost a různé užitečné technologické “vychytávky”, zaradoval jsem se, když jsem dostal možnost vyzkoušet a důkladně otestovat praktický přírůstek do “rodiny”, chytrý zámek WE.LOCK Touch41 se zabudovanou čtečkou prstů. Jelikož jsme rostoucí rodina, vyzkoušeli jsme jej s prsty malými i velkými. A jak tedy obstál? Pojďme se podívat a začněme od začátku. Tedy od krabičky.

Balení

Zámek dorazil v sytě modré decentní krabičce. Uvnitř je jednak zámek samotný, dále nástroje uložené v menším plastovém boxíku a ještě malé RFID kartičky s poutkem (celkem 3 ks). Samotný zámek je poměrně robustní a jeho váha je v ruce pěkně cítit. Středová část nahrazuje starý zámek ve dveřích, na vnitřní straně je kovová otočná klika, a na vnější pak (opět otočná) čtečka otisků prstů. Důležité je, že zámek se dá snadno délkově regulovat, takže jej můžete použít do dveří s tloušťkou od 5 do 10 centimetrů. Dá se tedy použít jak do interiérových, tak vstupních dveří těchto rozměrů.

Instalace

Po vybalení jsem v rychlosti pročetl stručný návod (v 5 jazycích, čeština mezi nimi chybí), a nedočkavě jsem se pustil do instalace. Odmontovat starý zámek bylo poměrně snadné, a stejně tak nainstalovat nový – nejprve je ovšem třeba odšroubovat vnitřní kliku a nastavit správnou délku vnitřní části zámku. Poté už jen stačí opět připevnit vnitřní otočnou kliku, a první fáze je za námi.

Pro správnou funkčnost čtečky otisků prstů a RFID karet je pochopitelně potřeba elektrická energie, v našem případě ji poskytují 3 AAA baterie. Jejich životnost? Při odemknutí či zamknutí (z vnější strany) cca desetkrát denně vydrží baterie přibližně 10 měsíců. Je důležité podotknout, že zámek při každém odemknutí také ukazuje stav baterií, a při nízké úrovni dostanete také upozornění SMS zprávou. I když budete varování ignorovat a baterie se zcela vybijí, stále existuje záložní řešení: je potřeba čtečku otevřít, připojit kabelem powerbanku a zámek odemknout prostřednictvím aplikace ve spárovaném telefonu. K tomu je potřeba unikátní ID, které je vyraženo na těle zámku. Doporučuji nicméně nenechat věci zajít tak daleko, a baterie včas vyměnit.

Používání

Jak se zámek používá? To je zřejmě ta nejdůležitější otázka.

Před prvním použitím je třeba nejprve registrovat administrátorský otisk prstu. Poté už je možné snadno přidávat otisky prstů dalších uživatelů (celkem až 100 otisků), přiřadit či odstranit RFID karty či nastavit odemykání a zamykání pomocí mobilní aplikace (iOS i Android). To funguje s využitím Bluetooth a je potřeba mít telefon velmi blízko zámku. Poslední možností je odemykání a zamykání “na dálku” ze spárované mobilní aplikace, k tomu je ovšem potřeba WE.LOCK WiFi Box, který není součástí balení, a je potřeba jej zakoupit zvlášť. Tuto poslední možnost jsem netestoval, takže nemohu posoudit její funkčnost. WiFi Box kromě toho ještě rozšiřuje možnosti zámku – například umožňuje přístup k registru příchodů a odchodů, takže můžete mít přesnou kontrolu nad tím, jak se u vás dveře “(ne)trhnou”.

K odemykání a zamykání v naprosté většině případů používáme otisky prstů. Postup je jednoduchý: stačí stisknout tlačítko na čtečce a poté přiložit příslušný prst na dotykovou plošku (z ergonomických důvodů je nejpohodlnější používat palec, ale může to být pochopitelně kterýkoliv prst; zkoušel jsem jen prsty na rukou, nikoli na nohou, venku je přece jen ještě zima…). Tím dojde k aktivaci zámku a otáčením tělesa čtečky zámek ručně odemkneme. Zamykání funguje analogicky: stisknout tlačítko, přiložit prst či RFID, zámek se aktivuje a otočením ručně zamkneme.

Bez odemčení se z vnější strany těleso čtečky prakticky bez odporu otáčí o 360 stupňů, ale to je vše. A z vnitřní strany funguje odemykání i zamykání na 1 či 2 západy manuálně vždy, i kdyby byl zámek zcela vybitý.

Ze zkušenosti můžu říct, že jen výjimečně dojde k tomu, že se první pokus o přečtení otisku nezdaří a je třeba jej opakovat. RFID kartičky jsou 100%, stejně tak odemykání mobilní aplikací, byť to je zrovna způsob, který používám zdaleka nejméně, protože je prostě mnohem méně praktický. Nejde totiž nastavit, že se dveře automaticky odemknou, jakmile se k nim přiblížím, tj. je třeba telefon odemknout, spustit WE.LOCK aplikaci a kliknout na ikonku zámku; funkční, ale zdlouhavé.

Jelikož používám zámek na vstupních dveřích, zajímala mne odolnost vůči počasí a povětrnostním vlivům. Čtečka disponuje krytím IP65, a pracovní rozsah teplot je -25 až 60 stupňů Celsia. Letošní zima byla poměrně mírná, takže nemohu posoudit funkčnost např. při -20 stupních; nicméně sněžení či plískanic si zámek užil požehnaně, a na funkci to žádný vliv nemělo. Za mne spokojenost.

Parametry

Tloušťka dveří: 50-100 mm

Provozní teplota: -25 až +60 stupňů Celsia

Možnosti odemykání: otisk prstu/RFID karta/Bluetooth

Napájení: 3 AAA baterie

Životnost baterie: 10-12 měsíců

Resumé

Chytrý zámek WE.LOCK Touch41 je praktický pomocník v každodenním životě. Ne, není to nic, bez čeho nelze žít, ale ano, ulehčuje život v běžných drobnostech. Za sebe musím říct, že je fajn pocit moci odejít z domu, aniž bych musel přemýšlet, jestli jsem si vzal klíče – případně špekulovat, kam klíče schovám, když jsem si odběhl jen tak „nalehko“. Některé věci bych ocenil jinak a lépe (např. možnosti odemykání na dálku či na blízko pomocí telefonu). Když ale vezmu v potaz cenu zámku, aktuálně se slevovým kódem VD40 je to přibližně 3 700 Kč, považuji to za férovou nabídku. Zámek dělá to, co dělat má a co od něj očekávám. A pokud vás neodradí to, že se nabízí pouze v jedné barevné variantě (vnitřní klika stříbrná, vnější čtečka černá), tak směle do toho.

