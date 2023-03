Zdroj: Samsung

Otočná luneta by se mohla vrátit do Samsung Galaxy Watch 6

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 4 přišly s otočnou lunetou, která zdobila řadu Classic. Tento prvek provázel i předchozí řady, ale u modelu Watch 5 chyběl. Nyní, jak se zdá, by se otočná luneta mohla opět vrátit do hry.

Samsung Galaxy 6 Pro pravděpodobně dostanou otočnou lunetu

Nová řada chytrých hodinek Galaxy Watch 6 by měla dorazit na konci tohoto roku, a to ve dvou variantách. Vybavenější varianta Pro by podle informací od youtubera Super Roader měla nabídnout fyzickou otočnou lunetu, která byla naposledy součástí právě řady 4.

Samsung u loňské řady uvedl pouze jednu velikost hodinek, a to 45 mm. To by se letos mělo také změnit, jelikož verze Galaxy 6 Pro pravděpodobně dorazí ve dvou velikostech, takže by si na své měli přijít i ti, kteří preferují menší tělo. Ačkoliv zatím není známé datum, kdy Samsung uvede novou řadu svých chytrých hodinek, lze očekávat, že to bude v druhé polovině tohoto roku.

Zdroje: gsmarena.com, sammobile.com



Domů Články Otočná luneta by se mohla vrátit do Samsung Galaxy Watch 6

reklama reklama