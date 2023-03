HiFi bezztrátový zvuk ve Spotify bude, ale nikdo neví kdy, a budeme si muset připlatit

Zdroj: Dotekománie

Jsou to již dva roky, co společnost Spotify oznámila, že ve své službě přinese vysoce kvalitní a bezztrátový zvuk HiFi. Ještě ten rok, kdy se tato informace objevila, mělo být HiFi dostupné. Uplynul dlouhý čas, máme zde rok 2023 a HiFi ve Spotify je zatím stále jen plánem.

HiFi ve Spotify zatím nedohlednu

Zatímco Spotify stále přešlapuje na místě, HiFi standard do svých služeb již dávnou zavedli Apple nebo Amazon a jako třešinka na dortu je to, že si uživatelé za tuto novinku nemuseli připlácet nic navíc. Spotify má však plány odlišné. Viceprezident společnosti Spotify – Gustav Söderström v rozhovoru pro web The Verge sdělil, že se na HiFi stále pracuje a že zpoždění nastalo z důvodu, že se hudební průmysl změnil, a také uvedl, že zavedení HiFi musí společnosti dávat především smysl z pohledu nákladů. Není žádným tajemstvím, že HiFi nebude automaticky součástí placeného plánu, tak jak to udělala konkurence, ale budeme si muset ještě připlatit.

Bezztrátový zvuk tak bude pravděpodobně součástí dražšího předplatného, které bude obsahovat i další funkce jako prostorový zvuk nebo Dolby Atmos. Web The Verge zjistil ještě jednu zajímavost a tou je, že bezztrátový zvuk je již rok interně dostupný pro zaměstnance společnosti. Spuštění tedy pravděpodobně překazilo zavedení HiFi zdarma u konkurence, což společnosti Spotify pravděpodobně vzalo vítr z plachet s ohledem na to, že HiFi plánovala zpoplatnit. V rozhovoru Gustav Söderström neuvedl žádný konkrétní termín, kdy bychom mohli HiFi ve Spotify očekávat, pouze sdělil, že v přijde v určitý čas.



