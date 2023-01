Unikají informace o Huawei P60 a P60 Pro [aktualizováno]

Huawei P50 Pro; Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 10. 1.

O nadcházejících novinkách od Huawei se spekuluje nějakou chvíli, ale nyní dostáváme další informace, konkrétně o modelu Huawei P60 Pro. Ten by měl nabídnout 6,6palcový displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů s frekvencí 120 Hz. Přední strana má mít 30MPx foťák, na zadní pak bude sestava 50+50+64 MPx. Baterie by měla dostat kapacitu 5000 mAh a bude podporovat zřejmě 100W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátovou technologii. O výkon se má starat upravený procesor Snapdrgaon 8+ Gen 1 bez podpory sítí páté generace. Nabídne tedy maximálně 4G.

Verze P60 by měla nabídnout kamerovou sestavu 52+50+16 MPx. Jednou z novinek má být také XMAGE čip pro zpracování fotografií. Za jeho vývojem stojí přímo Huawei. Samotné uvedení se má odehrát již v březnu, ale zatím si musíme počkat na bližší informace od samotného výrobce.

Původní článek 14. 12.

Společnost Huawei uvedla aktuální řadu Mate 50 teprve před několika měsíci, takže její nástupce se očekává až v průběhu září 2023. I když nás tedy od představení dělí ještě řada měsíců, už nyní se postupně začínají objevovat střípky informací o plánovaných novinkách. Poslední úniky naznačují, že nová řada Huawei Mate 60 bude poháněna procesorem Qualcomm a nabídne pouze 4G připojení. Další úniky se týkají také připravované řady Huawei P60. Pojďme se tedy podívat na to, co je prozatím známo.

V hlavní roli Qualcomm

Podle informací leakera @RODENT950 budou modely Huawei P60 a Mate 60 postaveny na čipových sadách Qualcomm. Zatímco řada P60, jejíž debut se očekává začátkem příštího roku, má údajně obsahovat čipovou sadu Snapdragon 8+ Gen 1 4G, a již brzy započne sériová výroba, smartphony řady Mate 60 budou založeny na čipsetu s modelovým číslem SM8525, což je pravděpodobně pouze 4G verze Snapdragonu 8 Gen 2. Sériová výroba je – vzhledem k předpokládanému termínu uvedení – ještě daleko.

Design řady P60

Nedávno zveřejněné informace odhalily také design a specifikace základního modelu Huawei P60. Podle nich bude vybaven objektivem s proměnlivou clonou, který byl poprvé představen u modelu P50. Ve hře je i vylepšený 64megapixelový teleobjektiv. U zadní fotosoustavy se předpokládá současná konfigurace, tj. dva kruhové moduly, z nichž horní obsahuje dva objektivy, spodní pak další objektiv v kombinaci s LED bleskem. Na přední straně by pak měly být rovnou dva duální selfie fotoaparáty, umístěné v pilulkovitém výřezu v horní části displeje.

Pod označením řady P60 by se mělo skrývat více modelů, nicméně podrobnější informace o jednotlivých variantách zatím k dispozici nejsou. Huawei doposud žádné podrobnosti oficiálně nezveřejnil, takže si na další – oficiální i neoficiální – informace musíme ještě chvíli počkat.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gsmarena.com



