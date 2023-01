OnePlus chystá sluchátka Nord Buds 2

OnePlus Nord Buds; Zdroj: OnePlus

V dubnu minulého roku značka OnePlus uvedla v rámci série Nord sluchátka Nord Buds. O čtyři měsíce později jsme se dočkali modelu OnePlus Nord Buds CE s odlišnou výbavou a zejména samotným designem. Nyní se začínají objevovat informace o novém modelu, který ponese označení OnePlus Nord Buds 2, tedy nástupce původního prvního modelu.

OnePlus Nord Buds 2

V tuto chvíli máme jen informace díky certifikačním procesům. Není jasné, jestli se nabídne design špuntů nebo pecek, ale dá se očekávat, že budou navazovat na původní model a nabídnou se špunty do uší. Modelové číslo je E508A bude mít řešeno nabíjení krabičky skrze USB C kabel. Není jasné, jestli se nabídne i bezdrátová technologie, ale je to nepravděpodobné vzhledem k tomu, že by se mělo spíše jednat o levnější model.

Dozvídáme se také, že samotná sluchátka budou nabíjena 1,5W technologii, takže by se OnePlus mohlo chlubit velmi rychlým doplněním energie. Očekává se, že sluchátka nabídnou minimálně certifikaci IP55 a také aktivní potlačení hluku, případně nějakou pokročilejší formu.

Nord Buds 2 prochází aktuálně několika certifikačními procesy v Číně, takže se dá předpokládat, že uvedení není nějak moc vzdálené. Dá se předpokládat, že se sluchátka objeví na globálním trhu se zpožděním. Je otázkou, jestli bude zachována cena, nebo jestli dojde k jejímu navýšení nebo snížení.

