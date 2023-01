Na známém čínském mikroblogu Weibo se objevily informace, které odhalují plány společnosti Huawei pro tento rok. Ta se chce letos po delší pauze pustit do výroby svých vlastních čipů. Podle dostupných informací by měly být čipy vyráběny 12mm a 14mm technologií.

Huawei chce opět oživit výrobu svých procesorů

Z pohledu toho, jak je vývoj v této oblasti daleko, je technologie, kterou chce Huawei své čipy vyrábět, už spíše zastaralá. Huawei bohužel přišel o svého primárního dodavatele součástek – společnost TSMC a tak musí své čipy vyrábět méně pokročilými procesy. Společnost TSMC v dnešní době již dodává čipy vyráběné dokonce 3mm technologií. Čipy společnost Huawei tak nebudou to nejlepší, co dnešní trh nabízí, ale i tak by mohly najít využití například u nositelné elektroniky nebo zařízení z oblasti internetu věcí.

Huawei není v oblasti čipových sad žádným nováčkem. Po dlouhá léta konkuroval společnostem Qualcomm a Mediatek čipovými sadami, které dodávala dceřiná společnost HiSilicon. Huawei by se tímto krokem mohl pokusit opět oživit svou pozici na trhu ve výrobě čipů a časem by opět mohl přijít i s technologicky vyspělejšími čipy.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Huawei chce letos uvést své vlastní čipy vyráběné 12mm a 14mm technologií

reklama reklama