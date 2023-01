Chystají se ohebné mobily OnePlus [aktualizováno]

OnePlus 11 Pro; Zdroj: onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 31. 1.

Od konce minul├ęho roku se za─Źalo hodn─Ť spekulovat o ohebn├ęm smartphonu od OnePlus. Ostatn─Ť i z├ístupci spole─Źnost sem tam nazna─Źovali, co se chyst├í. Nyn├ş se ale dozv├şd├íme skrze certifika─Źn├ş proces, jak se bude novinka jmenovat. Nav├şc se ukazuje, ┼że m├íme o─Źek├ívat dva modely. M├íme se za─Ź├şt t─Ť┼íit na OnePlus V Flip a OnePlus V Fold. Zna─Źka tedy bude cht├şt nab├şdnout konkurenci pro Samsung, kter├Ż m├í pr├ív─Ť jako jeden z m├íla dva typy.

P┼»vodn├ş ─Źl├ínek 28. 12.

OnePlus vstoupilo na trh s jasnou strategi├ş. Nab├şdnout velmi dob┼Öe vybaven├ę smartphony za dostupnou cenu, rychl├Ż opera─Źn├ş syst├ęm a zejm├ęna cht─Ťlo hodn─Ť naslouchat sv├Żm fanou┼ík┼»m. Po n─Ťjakou dobu se da┼Öilo, ale postupem ─Źasu se od t├ęto strategie za─Źalo upou┼ít─Ťt. Dnes OnePlus je jen subzna─Źkou sestersk├ę spole─Źnosti Oppo, co┼ż se odrazilo na zm─Ťn─Ť veden├ş, strategie a tak├ę v uv├íd─Ťn├ş smartphon┼». V tuto chv├şli o─Źek├ív├íme nap┼Ö├şklad uveden├ş OnePlus 11, ale nebude to jedin├Ż top model v roce 2023.

Flip jako bonus?

Dle dostupn├Żch informac├ş m├íme st├íle o─Źek├ívat p┼Öedstaven├ş OnePlus 11 Pro, ale stane se tak a┼ż v druh├ę polovin─Ť roku 2023. Z┼Öejm─Ť se tak rod├ş pl├ín na postupn├ę uveden├ş novinek. Odhadujeme, ┼że na za─Ź├ítku roku bude p┼Öedstavena b─Ť┼żn├í verze, po p┼»l roce se do─Źk├íme Pro verze. Zat├şm ale nem├íme jak├ękoliv informace o chystan├ęm modelu OnePlus 11 Pro. Prvn├ş st┼Ö├şpky by se mohly objevit z┼Öejm─Ť v horizontu t├Żdn┼».

O ─Źem se ale je┼ít─Ť spekuluje, je uveden├ş mobilu s ohebn├Żm displejem. V tomto p┼Ö├şpad─Ť by se m─Ťlo jednat o OnePlus Flip, tedy mobil s v├ę─Źkovou konstrukc├ş a vnit┼Ön├şm ohebn├Żm displejem. Novinka by m─Ťla vych├ízet z modelu┬áOppo Find N2 Flip. K p┼Öedstaven├ş by m─Ťlo doj├şt p┼Öed uveden├şm dal┼í├ş generace od Samsungu. Z┼Öejm─Ť tak p┼»jdou modely do konkuren─Źn├şho souboje, p┼Öi─Źem┼ż pr├ív─Ť i verze od Oppo se bude uch├ízet o p┼Ö├şze┼ł kupuj├şc├şch.

Krom─Ť t─Ťchto novinek se m├íme do─Źkat je┼ít─Ť dal┼í├şch model┼» v r├ímci s├ęrie Nord, p┼Öi─Źem┼ż budou k dispozici i nov├ę smartphony s├ęri├ş R a T. D├í se ┼Ö├şci, ┼że OnePlus nab├şdne celou ┼ík├ílu mobil┼» a pokus├ş se je┼ít─Ť v├şce oslovit v─Ťt┼í├ş u┼żivatelskou z├íkladnu.

