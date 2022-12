Samsung má v plánech Galaxy A34 5G

Zdroj: Samsung

Modelovou řadu Galaxy A v nejbližší době chystá společnost Samsung výrazně posílit a jedním z nových zástupců se stane model Galaxy A34 5G. Telefon nedávno prošel certifikačním procesem u Bluetooth SIG, čímž byl potvrzen brzký příchod na mobilní trh a zároveň zpečetil některé specifikace z dřívějška. Dnešní přírůstek spolehlivě najde své místo ve střední třídě.

Uspokojí nadmíru

Zařízení nesoucí také kódové označení SM-A346B_DSN má vpředu získat 6,4palcový Super AMOLED panel s 60Hz obnovovací frekvencí. Hardwarová stránka bude vycházet z vlastního procesoru Exynos 1280 a ještě k němu připojí operační paměť RAM o velikosti 6 GB. Zbytek výbavy můžeme poskládat podle předchůdce, kde nechyběla virtuální RAM nebo 128GB interní úložiště podporující až 1TB paměťové microSD karty.

Výdrž by měla odřídit 5 000mAh baterie s technologií rychlého 15W nabíjení. Záda pravděpodobně obsadí celkem 4 objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 48 + 8 + 5 + 2 MPx. Softwarovou část zastoupí operační systém Android 13 pod platformou One UI 5.0. Poslední generace A33 5G dorazila v 1. kvartálu letošního roku, takže nástupce může přijít ve stejnou dobu následujícího roku. Do té doby lze určitě očekávat další podrobnosti.

