Samsung Galaxy A54 se začíná poodhalovat [aktualizováno]

Aktualizováno 31. 12.

Do této chvíle jsme měli k dispozici jen neoficiální rendery založené na uniklých datech. Nyní se ale objevují obrázky, které zřejmě pochází z tiskových materiálů Samsungu. Ty potvrzují, že očekávaná podoba byla reálná. Současně se dozvídáme, v jakých barvách bude mobil dostupný. Současně se objevují informace, že by mobil měl mít 5100mAh baterii, hlavní 50MPx senzor a 6,4palcový Full HD+ AMOLED displej se 120Hz frekvencí.

Aktualizováno 15. 11.

Samsung připravuje hlavní model v rámci střední třídy, přičemž k představení by mohlo dojít na začátku příštího roku. Nyní přichází zdroj @onleaks s neoficiálními rendery Galaxy A54 5G. Vzhledem k jeho úspěšné historii v rámci úniků můžeme usuzovat, že takto skutečně bude vypadat tato novinka. Rozměry mobilu mají být 158,3 x 76,7 x 8,2 mm, což by znamenalo, že mobil bude oproti předchozí generaci o něco nižší, ale na druhou stranu mírně naroste na šířce a tloušťtce.

Aktualizováno 3. 10.

Před několika měsíci se objevily první neoficiální rendery nadcházející novinky Galaxy A54. Nyní se konečně dozvídáme nějaké konkrétnější informace kolem specifikací. Zdroje zmiňují, že novinka nabídne menší rozlišení u zadního hlavního foťáku. Modely Galaxy A52, A52s a A53 měly 64MPx snímač, ale Galaxy A54 nabídne 50MPx verzi. To ještě nutně neznamená zhoršení snímků, kvality nebo nějaký výrazný posun k horšímu. Pokud Samsung investuje do celé sestavy, mohou se nabídnout lepší snímky. Údajně by měl mít lepší světelnost a celkově by se mělo jednat o větší senzor, ale na detaily si budeme muset počkat.

Původní článek 14. 4.

Většinou si musíme počkat několik měsíců po představení mobilu, abychom se dozvěděli, jak bude vypadat další generace, ale tentokrát se můžeme se značným předstihem podívat na Samsung Galaxy A54, tedy mobil, který vyjde až za rok.

Galaxy A54

Samsung teprve nedávno představil Galaxy A53 5G společně s dalšími modely série A. Redakce LetsGoDigital ale získala schémata nadcházející a spíše budoucí novinky Galaxy A54. Na první pohled bychom mohli jednoduše konstatovat, že se jedná takřka o ten samý model, přičemž jde vidět změny hlavně u foto modulu na zadní straně.

Ten by měl být více zapuštěn do těla a jen hlavní tři foťáky budou mírně vystupovat. To podstatnější se ale odehraje u displeje. Dle neúplných informací se dá zatím říci, že se bude jednat o stejný Super AMOLED Plus panel s 6,5palcovou úhlopříčkou a podporou 120Hz obnovovací frekvence. Pokud jsou informace přesné, tak hlavní změna se odehraje právě u rámečků.

Samsung se asi pokusí dodat na trh mobil střední třídy, který bude mít po celém obvodu zobrazovacího panelu stejné rámečky. To se moc často nevidí, tedy ve střední třídě. Takovou vlastnost mají zpravidla jen top modely, ale evidentně Samsung chce nabídnout prémiový mobil střední třídy.

Zatím si tedy budeme muset počkat mnoho měsíců na další informace a případné úniky. I tak tato drobná změna může nalákat více zájemců o mobil střední třídy s lepší výbavou.

