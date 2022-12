Poodhalují se specifikace Xiaomi Pad 6 a Xiaomi Pad 6 Pro

Zdroj: Dotekomanie.cz

Již brzy bychom se měli dočkat nových tabletů od Xiaomi. Novinky se mají jmenovat Xiaomi Pad 6 a Xiaomi Pad 6 Pro. Zatím sice nevíme, jak budou vypadat, ale máme zde náznaky specifikací, které bychom měli očekávat.

Xiaomi Pad 6 a Xiaomi Pad 6 Pro

Dalo by se říci, že dojde k posunu u procesorů. Xiaomi Pad 5 Pro měl ve výbavě Snapdragon 870. Právě tento procesor bude použit u Xiaomi Pad 6. Verze Pro naopak dostane modernější typ. Mělo by se jednat o Snapdragon 8+ Gen 1, což je dobrý posun, ale nebude zde verze, která by měla nejnovější model od Qualcommu.

V obou případech se mají nabízet displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz. Bohužel jen víme, že Xiaomi Pad 6 Pro bude mít rozlišení 1880 x 2880 pixelů. Dá se odhadovat, že dojde k zachování úhlopříček. Je ale otázkou, jestli si společnost nachystá i nějaké vychytávky, nebo se bude jednat jen o pozvolné vylepšení.

Tablety Xiaomi Pad 6 a Xiaomi Pad 6 Pro budou představeny s největší pravděpodobností v prvním čtvrtletí příštího roku. Dá se očekávat, že se brzy dozvíme další specifikace, případně společnost Xiaomi začne zveřejňovat některé podrobnosti postupně.

