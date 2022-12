Poodhalují se nadcházející novinky Galaxy S23 a Galaxy S23+ [aktualizováno]

Zdroj: @onleaks (se souhlasem)

Aktualizováno 26. 12.

Samotné představení novinek od Samsungu se blíží, přičemž by k uvedení mělo dojít již ke konci ledna. Nyní se podařilo získat obrázek z oficiální prezentace, aspoň dle zdroje. Dá se říci, že se potvrzuje design a navíc máme k dispozici i náhled na barevné verze. Co se týče hodinek a sluchátek, tak se jedná o již existující modely Galaxy Buds 2 Pro a the Galaxy Watch 5. Zřejmě zde bude akce v rámci předobjednávek. Možná budou se slevou, případně zdarma k včasnému objednání.

Aktualizováno 11. 10.

Už přibližně víme, jak budou vypadat nadcházející novinky, ale mobily jako takové začínají procházet certifikacemi. Díky tomu se poodhalují některé specifikace. Konkrétně se dozvídáme, že základní model Galaxy S23 bude mít stejnou úhlopříčku displeje, tedy 6,1 palců. Možná dojde na nějaké vylepšení, ale neočekáváme, že by se to mělo dotknout například rozlišení. Kromě toho se ale ukazuje, že zatímco displej bude stejně velký, tak samotná baterie povýší o 200 mAh na 3900 mAh, což je rozhodně pozitivní zpráva. Pokud jste se těšili na rychlejší nabíjení, zklameme vás, jelikož Samsung opět použije 25W technologii dle dostupných informací.

Původní článek 28. 9.

Poslední významnější spekulace naznačovaly, že by se Samsung mohl rozhodnout jen pro použití procesorů od Qualcommu u následující řady Galaxy S23. Zřejmě ale nedošlo k finálnímu rozhodnutí, jelikož dle zdrojů je stále ve hře vlastní produkce procesorů Exynos. Mezitím se ale objevují rendery nadcházejících novinek.

Nejasná budoucnost Samsung Exynos procesorů pro mobily

Série S23

Opět za touto podobou stoji @onleaks, který má velmi dobré informace a zpravidla jeho podoba odpovídá tomu, co bude následně představeno. Tentokrát zveřejnil design dvou nadcházejících novinek. Na obrázcích níže je konkrétně k vidění model Galaxy S23+.

Samsung zřejmě opustí design výrazného ostrůvků pro samotné foťáky a použije podobu, kterou známe z modelu Galaxy S22 Ultra, tedy foťáky budou samostatně vertikálně pod sebou. Co se týče rozměrů, tento model bude mírně vyšší a také širší. Tloušťka bude zachována (157,7 x 76,1 x 7,6 mm vs. 157,4 x 75,8 x 7,6 mm).

Dále byla představena podoba základního modelu Galaxy S22, kde opět bude použit design z modelu Ultra, co se týče foťáků. V případě rozměrů také dojde k menšímu zvětšení (146,3 x 70,8 x 7,6 mm vs 146 x 70,6 x 7,6 mm).

Neočekáváme, že by si Samsung pohrával s technologií nabíjení a budou zachovány nižší hodnoty než u konkurence. Zatím si ale budeme muset počkat, jak to dopadne s procesory. Jestli budou ve všech modelech jen nadcházející novinky Snapdragon 8 Gen 2, nebo se na některé trhy dostanou Exynos verze.

