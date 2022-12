100 GB dat za 300 korun je zpět, O2 obnovuje nabídku, ale ne na pořád

Zdroj: O2

Když 02 představilo limitovanou nabídku 100 GB za 300 Kč měsíčně, tak se po ní jen zaprášilo. Jedná se i do dnešního dne o jednu z nejúspěšnějších akcí a všechny ostatní jsou s touto nabídkou srovnávány. Nyní se vrací, ale ne napořád.

100 GB dat za 300 korun

O2 se rozhodlo zopakovat akci 100 GB dat za 300 korun, tedy speciální limitovanou SIM kartu, která zapadá mez předplacenky. Stačí tak mít každý měsíc 300 Kč v kreditu a dostanete 100 GB FUP.

„Aktuální limitovaná nabídka Datamánie pomůže všem, kteří našli letos pod stromečkem nový telefon, tablet nebo jiné zařízení a řeší, jak zajistit dostatečný přísun datového připojení,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2. Jak dokládají i pravidelné vánoční statistiky meziročně spotřeba mobilních dat narůstá. “ Nejštědřejší nabídku mobilních dat tak využijí například zákazníci, kteří plánují vyrazit na hory a chtějí mít jistotu, že se spojí se svými blízkými, pustí si film nebo televizi v mobilu nezávisle na dostupnosti veřejných wi-fi sítí,“ vysvětluje Silvia Cieslarová.

Nabídka je k dispozici na webu Datamánie a bude k dispozici jen do 11. ledna 2023 nebo do vyprodání zásob. Není ale uvedeno, kolik SIM karet je k dispozici. V rámci jedné objednávky je možné zakoupit jen 3 SIM karty. Je potřebné ji aktivovat do 31. prosince 2023. Samotná karta funguje jen v Česku. Za 15 Kč na den jde se SIM také neomezeně volat. SMS je zde za 2 Kč.

„Věříme, že nabídka Datamánie zaujme nejen mladé lidi, kteří chtějí být neustále online, ale i rodiče. Datová předplacenka umožní jejich dětem přístup na internet i mimo domov a možnost zůstat s nimi ve spojení pohodlně, kdekoliv a kdykoliv,“ uvádí Cieslarová.

