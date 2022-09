Ohebný Google Pixel Notepad nakonec bude [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 7. 9.

Tento rok jsme se měli dočkat prvního ohebného zařízení od Googlu, ale došlo k odložení, opět. Nebylo jasné, kdy a jestli se dočkáme takové novinky. Nyní se začíná proslýchat, že samotná produkce ohebného displeje začne za čtyři měsíce. Současně zdroje uvádí, že k představení by mělo dojít v březnu příštího roku, přičemž krátce na to zamíří do prodeje. Zatím nevíme, jak se bude novinka jmenovat, ale mnohokrát se zmiňoval název Google Pixel Notepad.

Aktualizováno 25. 5.

Nějakou dobu se spekuluje, že Google pracuje na zařízení s ohebným displejem. Prozatím se používá označení Googlu Pixel Notepad. Zařízení mělo být uvedeno v minulém roce, ale došlo k odkladu. Nyní se spekulovalo, že se dočkáme v posledním čtvrtletí tohoto roku, ale nejnovější zprávy naznačují, že Google opět odkládá samotný projekt, jelikož Googlu Pixel Notepad zatím nenaplnil očekávání. Zdroj ale neuvádí, jestli došlo k odkladu, nebo se celé zařízení vrací na začátek. Google se tak soustředí v tomto roce na uvedení hodinek, nových smartphonů a také tabletu.

Aktualizováno 4. 5.

Po nějakém čase se opět objevují informace kolem ohebného zařízení Google Pixel Notepad. Zdroje například uvádí, že vnější displej nabídne 5,8palcovou úhlopříčku, přičemž by měl být spíše širší než je obvyklé. Vzhledem k současné konkurenci se bude jednat o menší zařízení, co se týče velikosti zobrazovacího panelu.

Bohužel Google asi zvolí starší foťáky pro tento model. Měl by se tak nabízet hlavní 12,2MPx snímač, který je znám z dřívějších modelů Pixel smartphonů. Dále zde má být 12MPx ultra širokoúhlý snímač Sony IMX386. Vnitřní a vnější foťáky mají mít 8 MPx, přičemž dojde na použití senzorů Sony IMX355s. Sice se spekuluje o možnosti skrytí v displeji, ale celkem pochybujeme, že by u novinky Google použil tuto technologii, která stále není běžná.

Aktualizováno 30. 1.

Dle spekulací a úniků informací by se dalo říci, že se nakonec dočkáme ještě letos ohebného smartphonu od Googlu. Nyní se proslýchá, že by se novinka mohla jmenovat Pixel Notepad. Dokonce jsou zde náznaky kolem ceny. Ta by se měla pohybovat kolem 1400 dolarů, což je v přepočtu přibližně 30 750 Kč bez daně. Sice je to stále vysoká částka, ale je konkurenceschopná v porovnání s konkurencí.

Co se týče specifikací, tak by měl nabídnout procesor Tensor. Hlavní foťák by měl nabídnout 12,2 MPx a pro ultra širokoúhlé snímky má posloužit 50MPx model. Pro selfie poslouží 8MPx foťáky, jeden uvnitř, jeden z venčí. K uvedení by mělo dojít ke konci roku.

Aktualizováno 14. 1.

V listopadu se objevily informace, že Google zrušil objednávky na součástky pro ohebný Pixel, ale to ještě nemusí nutně znamenat, že došlo k zastavení vývoje. Pravděpodobně se ho někdy dočkáme, ale zatím není jasné kdy. I tak asi pokračuje vývoj, což naznačuje nejnovější verze Androidu 12L Beta 2. Ve zdrojovém kódu se podařilo objevit části nápovědy i s animacemi, kde je vyobrazeno ohebné zařízení a způsob vložení SIM karty. Dle těchto obrázků se odhaduje, že svou konstrukcí se bude ohebný Pixel podobat spíše nedávné novince Oppo Find N. Můžeme jen odhadovat, že samotné uvedení tohoto zařízení bylo jen odloženo.

Aktualizováno 15. 11.

V poslední době se hodně spekulovalo o příchodu ohebného zařízení série Pixel od Googlu. Původně se novinka měla představit světu již letos, ale záhy se objevily informace, že bude představena někdy příští rok. Objevila se ale informace, že Google zrušil objednávky na toto zařízení. Do výroby se jen tak nedostane a zřejmě Google opouští tento koncept. Zřejmě se soustředí na současnou linii a zejména na své pokusy s vlastním procesorem Google Tensor.

Původní článek 9. 11.

O tom, že společnost Google chystá vlastní ohebný smartphone se spekuluje už poměrně dlouho. První zmínky sahají až do roku 2019, žádného pořádného úniku informací jsme se ale doposud nedočkali. Vzhledem k tomu, že o chystaných Pixelech víme vždy prakticky vše podstatné, jsou ve hře dvě možnosti. Google si dává na utajení informací mnohem více záležet, nebo zkrátka vývoj zařízení pozastavil, jak bylo zveřejněno letos v létě.

Pixel Fold?

Google nedávno uvedl speciální verzi operačního systému Android 12L, upravenou pro tablety a ohebné smartphony s většími displeji, což by mohlo svědčit o plánech společnosti do budoucna. Tedy představení vlastního ohebného řešení. Nyní se také začínají objevovat bližší informace o fotografické výbavě údajně chystaného zařízení.

Informace o fotoaparátech byly nalezeny v poslední verzi APK souboru Google Camera, ve zdrojovém kódu aplikace totiž přibyl řetězec „isPixel2022Foldable“. Daný řetězec, který aplikaci dopomáhá určit zařízení, na které aplikace aktuálně běží, tak odhaluje představení ohebného Pixelu někdy v příštím roce.

Aplikace mimo jiné odhaluje také použité fotoaparáty, což může působit jako lehké zklamání. Namísto foťáků z nejnovějších Pixelů 6 by totiž novinka měla dostat dvojici z Pixelu 5 – 12,2MPx Sony IMX363 jako hlavní a 12,2MPx Sony IMX386 pak jako ultraširokoúhlý snímač. Kromě primárních fotoaparátů ukazuje také selfie kameru, tedy spíše selfie kamery. Pro pořizování selfie snímků mají sloužit senzory 8MPx Sony IMX355, přičemž jeden z nich bude na venkovní straně, druhý pak na vnitřní straně displeje.

Zatímco fakt, že ohebný Pixel bude pravděpodobně nejdražší Pixel v historii není příliš překvapivý, šetření zrovna u fotoaparátů naopak překvapit může. Google má však s danými 12,2MPx senzory bohaté zkušenosti. Stejný hlavní fotoaparát totiž používal hned u 4 generací Pixelů, i přesto díky svému postprocesingu dokázal ze snímače vyždímat maximum.

