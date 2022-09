Nothing chystá sluchátka Ear (1) Stick

Zdroj: Nothing

Mladičká společnost Nothing první přinesla sluchátka Nothing Ear (1) a následně jsme se dočkali mobilního telefonu, který se nesnaží atakovat trh v kategorii top modelů, ale i tak má dobrý poměr ceny a výkonu. Bohužel se již kolem něj objevila kontroverzní kauza. V dohledné době přibude další produkt v podobě Nothing Ear (1) Stick.

Nothing Ear (1) Stick

Nová bezdrátová sluchátka Nothing Ear (1) Stick budou pokračovat v nastaveném designovém směru, ale nabídnout trochu odlišnou konstrukci, a to i v případě samotné nabíjecí krabičky. Ta zřejmě bude o něco skladnější. Samotná sluchátka nemají mít výměnné koncovky. K dispozici máme uniklý obrázek celého balení.

Nothing Ear (1) Stick aktuálně prochází certifikací, takže se dozvídáme například to, že o konektivitu se bude starat Bluetooth 5.2. Kromě toho se spekuluje, že nabídnou aktivní potlačení hluku (ANC) s využitím umělé inteligence (AI). Neměla by chybět odolnost vůči vodě a prachu, což by mělo být garantováno certifikací IP54.

Na jedno nabití mají zvládnout 7 hodin přehrávání hudby a společně s krabičkou až 30 hodin. Hodnoty jsou zřejmě bez aktivního ANC. Samotná cena by se měla opět pohybovat kolem 99 eur, tedy v přepočtu přibližně 2 430 Kč. Zatím nevíme, kdy dojde k představení a kdy je bude možné zakoupit i z České republiky.

