FitBit bude od příštího roku pro přihlášení ke službám využívat Google účtu

Společnost FitBit, která je známá pro sví nositelná zařízení, se stala v rámci akvizice v roce 2021 součástí Googlu. Od té doby nedošlo k žádným zásadním změnám. K jedné by mělo dojít od příštího roku. Značka se přejmenuje na FitBit by Google.

FitBit účty budou přecházet pod Google

I přes to, že zařízení by měla i nadále nést název FitBit, některé funkce a software budou ukončeny, resp. převezme je Google. Pokud si zakoupíte zařízení FitBit, je vyžadované vytvoření FitBit účtu, aby bylo možné synchronizovat data ze zařízení. Účty FitBit by ale příští rok měly být nahrazeny účty Google. To bude mít samozřejmě i tu výhodu, že kromě synchronizace dat bude mít uživatel přístup ke všem službám Google. Služby tak budou centralizované a lépe zabezpečené.

Pakliže používáte účet FitBit v příštím roce budete muset tento účet přesunout pod účet Google a nebo nadále využívat stávající zařízení a účet FitBit, dokud nepřestanou být podporovány. Společnost FitBit sdělila, že její účty budou podporovány minimálně do začátku roku 2025. Poté bude nutné používat již výhradně Google účet.

