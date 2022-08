Twitter testuje možnost přidat do tweetu média ve více formátech

Zdroj: Dotekománie

Twitter aktuálně testuje možnost přidávat do tweetu média ve více formátech. Prozatím bylo možné do tweetu vložit pouze jeden typ mediálního souboru.

Twitter testuje novou funkci

Do tweetu bylo možné doposavad připojit buď video, obrázek nebo GIF. Počet médií byl pro jeden tweet limitován na čtyři média. Nově by bylo možné přidávat do tweetu GIF, obrázek nebo video v libovolném výběru, nicméně počet medií by byl i nadále omezen na čtyři.

Ředitel Twitter sdělil: „Testujeme po omezenou dobu novou funkci, která je v tuto chvíli dostupná pro vybrané účty a která lidem umožní namixovat až čtyři média do jednoho tweetu, bez ohledu na to, v jakém formátu budou. Vidíme, že lidé na Twitteru používají obrázky, GIFy a videa, aby jejich tweety byly více vzrušující. Doufáme, že tímto krokem zjistíme, jak lidé kombinují tyto různé mediální formáty, aby se mohli na Twitteru vyjádřit s omezeným počtem 280 znaků.“

Nová funkce je dostupná pouze pro omezený počet účtů a zatím není jasné, kdy by novinka mohla mohla být dostupná pro širokou veřejnost.

