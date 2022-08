Motorola plánuje model Moto G72

Moto G71; Zdroj: Motorola

Do produktové řady Moto G se brzy dostane mobilní novinka s označením G72, která jako první pravděpodobně přijde ve 4G provedení. Společnost Motorola začíná sbírat potřebné certifikace pro uvolnění do prodeje, což nám zajistilo přísun dostatečného množství specifikací. Telefon bude mít v rámci trhu namířeno jen do nižší střední třídy.

Nic žhavého

Model s kódovým označením XT2255 by měl získat méně rozšířený procesor Helio G37 od MediaTeku, který se prezentuje jako základní řešení pro zařízení zaměřené na hraní her. K osmijádrovému čipu mají připojit 6GB a 8GB operační paměť RAM s možností virtuálního rozšíření o další 4 GB. Konfiguraci předního panelu zatím neznáme, ale ukáže se v něm 16megapixelová selfie kamerka.

Baterie s kapacitou 5 000 mAh bude podporovat technologii rychlého 33W nabíjení. Záda údajně obsadí celkem tři objektivy fotoaparátu ve složení snímačů 48 + 8 + 2 MPx. Posledním dílkem do dnešní skládačky je technologie NFC pro bezkontaktní placení v obchodech. Prodejní cena se po vzoru ostatních zařízení v sérii může pohybovat okolo 5 000 Kč. Jestliže má tento přírůstek dorazit během nejbližší tiskové konference, tak už začátkem září lze očekávat jeho oficiální uvedení.

